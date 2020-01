A Yad Vashem, Steinmeier met en garde contre un regain d'antisémitisme

Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, a accueilli ce jeudi (23.01.2020) près d'une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier pour marquer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz.

Plus d'un million de personnes, essentiellement des Juifs y avaient été assassinées. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier était présent et a prononcé un discours en anglais, non pas en allemand. Il est le premier président allemand à se rendre au mémorial de la Shoah de Jérusalem.

Le président allemand a prononcé son discours en anglais après une introduction en hébreu, car "il ne voulait pas parler la langue des auteurs des crimes nazis et ici à Yad Vashem, il y a aussi beaucoup de survivants de l'holocauste qui sont rassemblés".

La libération, par l'Armée rouge, d'Auschwitz-Birkenau (Pologne), le 27 janvier 1945, a été précédée de la dissolution progressive du complexe, à partir de 1944 et l'évacuation de plus de 60.000 détenus.

Lorsque les Soviétiques arrivent, ils ne découvrent que quelque 7.000 prisonniers, incapables de marcher et de suivre leurs camarades dans les "Marches de la mort".