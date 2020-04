A Canton, les Africains attendent toujours l'application des promesses chinoises

Journal 17h TU (14.04.2020)

En RDC le gouvernement interdit les expulsions de locataires non solvables en raison de la crise sanitaire. Réactions à suivre. Face aux conséquences économiques du Covid-19, focus sur l’éventualité d'une réduction de la dette des pays africains. Et puis alors qu’il est de plus en plus question de déconfinement, nous verrons comment l’Allemagne envisage un retour à la normale.