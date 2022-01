80ème anniversaire de la conférence de Wannsee

Le 20 janvier 1942, les principaux responsables de l'appareil d'Etat nazi se sont réunis dans cette villa proche de Berlin pour y tenir la tristement célèbre conférence de Wannsee.

Il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour dans cette réunion qui a duré 90 minutes : la "solution finale" de la question juive en Europe. C'est-à-dire que c'est là qu'a été officiellement décrété le génocide des juifs d'Europe.

Un plan qui emporte l'adhésion d'une frange de la société

Le plan était le suivant : transférer plus de 11 millions de juifs dans les territoires occupés de l'Est et les assassiner. La conférence de Wannsee est devenue un symbole du meurtre de masse planifié par la bureaucratie allemande.

Pour Deborah Hartmann, dont les arrières grands parents ont été déportés et tués pendant l’Holocauste, cette partie sombre de l’histoire de l’Allemagne doit être rappelée, ainsi que la responsabilité de la société allemande.

Deborah Hartmann

"Il s'agissait ici de savoir comment cet appareil d'Etat, comment les différents secteurs de l'Etat administratif ont participé à la planification, à l'organisation et à la mise en œuvre du meurtre des Juifs d'Europe. C'est un point tellement important pour nous et en même temps, il est important de souligner que, sans la participation de la société, ce meurtre de masse n'aurait jamais pu avoir lieu." rappelle t-elle.

Un devoir de mémoire

Aujourd’hui, Deborah Hartmann dirige le mémorial de la Villa Wannsee. Pourtant, transformer cet endroit en lieu de mémoire n'a pas été simple.

L'historien et survivant d'Auschwitz Joseph Wulf avait proposé, dès 1965, de transformer la Villa Wannsee en un lieu de mémoire et de recherche sur l'Holocauste.

Mais les dirigeants politiques en ont décidé autrement, transformant ce bâtiment en école.

Le débat a ensuite repris dans les années 1980 mais ce n'est que le 20 janvier 1992, jour du 50è anniversaire de la conférence de Wannsee, que le mémorial et le musée ont été inaugurés pour informer sur l'histoire de l'Holocauste, sur le national-socialisme et ses séquelles.

Mémorial de la Maison de la Conférence de Wannsee - Le meurtre de masse des Juifs européens

Selon la directrice des lieux, comprendre l’histoire et rester vigilent est le difficile travail qu’essaie de faire le mémorial.

"Il n'y a pas de bourreaux sans victimes et pas de victimes sans bourreaux, bien sûr. Cela signifie que nous pouvons d'abord nous occuper de ce que les auteurs ont fait ou n'ont pas fait, puis nous pouvons comprendre, bien sûr, quels effets les actions et les décisions des auteurs ont eu sur ceux qui ont été affectés. Je pense qu'on ne peut pas du tout séparer ces deux aspects, même ici, à la maison de la conférence de Wannsee." précise la responsable des lieux.

Ce travail de mémoire s’avère encore plus important aujourd’hui avec la montée de l’antisémitisme, du racisme et de l’extrême droite que connait l’Allemagne comme d'autres pays d'Europe.