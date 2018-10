Özil et Aubameyang portent Arsenal

Dans un match en retard de la 9ème jounrée entre Arsenal et Leicester, les Gunners se sont imposés (3-1) face aux champions d'Angleterre 2016 grâce un but de Mesut Özil et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.

Cette victoire, la 7ème d'affilée en Premier League, permet à Arsenal de remonter à la 4ème place du classement.

Les Londoniens ne sont plus qu'à deux longueurs du duo de tête Manchester City/Liverpool.

PEA, auteur d'un doublé

La Fédération anglaise a ouvert hier une procédure disciplinaire contre l'entraîneur adjoint de Chelsea, Marco Ianni, après son altercation samedi avec José Mourinho.

L'adjoint de Maurizio Sarri s'était précipité vers le banc de Manchester United pour célébrer avec vigueur devant Mourinho l'égalisation de Chelsea (2-2) après six minutes de temps additionnel.

Le Portugais s'était alors levé pour se précipiter vers le technicien italien avant que des membres des encadrements des deux équipes ainsi que des stadiers n'interviennent.

José Mourinho n'a lui reçu qu'un rappel à l'odre de la FA.

Ligue des Champions de la CAF : demi-finales retour

Vainqueur (2-0) lors du match aller, les Egyptiens d'Al-Ahly se déplacent sur le terrain d'ES Setif avec l'espoir de se qualifier pour la 11ème finale de leur histoire.

Al-Ahly est le club qui a gagné le plus de LDC puisqu'ils ont remporté la compétition à huit reprises depuis 1982.

Dans l'autre demi-finale, le Primeiro de Agosto a rendez-vous avec l'histoire. Le club angolais, vainqueur 1-0 de l'Espérance de Tunis à l'aller, se déplace à Tunis pour tenter de se qualifier pour la première finale de leur histoire.

En quart-de-finale, le Primeiro de Agosto avait déjá éliminé un gros poisson : le TP Mazembe.

NBA : les Lakers de LeBron James chutent encore

LeBron James, champion NBA 2013, 2014 et 2016

Troisième défaite de suite pour LeBron James et ses coéquipiers, cette fois-ci face aux Spurs de San Antonio (143-142) après prolongation.

Alors que l'arrivée de la superstar à LA a fait la une des journeaux tout l'été, pour l'instant les résultats sont décevants même si James n'y est pas pour grand chose.

Cette nuit il a encore été l'auteur d'un superbe match avec 32 points d'inscrits et 14 passes décisives.

A noter dans les autres résultats, la victoire des Bucks de Milwaukee sur les Knicks de New-York (124-113).

Une victoire notamment obtenue grâce à la performance XXL de Giannis Antetokounmpo. La star grecque d'orgine nigériane a inscrit 31 points et pris 15 rebonds en 37 minutes de matchs.

Enfin les champions en titre, les Warriors, se sont imposés (123-103) face aux Suns de Phoenix avec entre autre 29 points de leur star Stephen Curry.