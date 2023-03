Zlatan Ibrahimovic sobre jugar la Eurocopa 2024: “Yo soy el pasado, presente y futuro”

El emblemático atacante sueco Zlatan Ibrahimovic afirmó hoy (21.03.2023) que espera poder jugar la Eurocopa de Alemania 2024, pese a que tendrá 42 años en el momento en el que se dispute ese torneo.

"Si me siento bien y el seleccionador me elige, le ayudaré a él, al equipo y al país, me esforzaré por dar lo mejor", dijo 'Ibra' en una conferencia de prensa. "A mi edad, no puedes pensar en el futuro, sino que piensas en el presente, aunque yo soy el pasado, el presente y el futuro", afirmó el delantero de 41 años.

Ibrahimovic regresó a la Selección de Suecia

Al margen, el delantero del Milan añadió que se siente como el "padre" de la selección sueca y que no piensa en cuánto tiempo seguirá jugando, sino en el "día a día".

"He estado fuera 14 meses en los que solo sufrí (por una lesión). Ahora estoy de vuelta y me siento bien. Juego con alegría y sin dolor. Veremos cuánto tiempo dura, pero es divertido estar aquí. Me siento como el padre de este equipo", dijo hoy en rueda de prensa en la concentración sueca.

Ibrahimovic, que sufrió una larga lesión de rodilla, se había retirado de la selección al finalizar la Eurocopa 2016, pero regresó cinco años después, aunque las lesiones le impidieron estar en la Eurocopa 2021 y en los primeros encuentros de clasificación para Catar 2022, aunque finalmente Suecia no logró clasificarse para dicho Mundial.

Hombre récord

Si ‘Ibra' entra a la cancha en al menos uno de los dos próximos partidos de su selección, el viernes contra Bélgica o el lunes ante Armenia, el goleador batiría el récord del italiano Dino Zoff del jugador de más edad en disputar un partido clasificatorio para la Eurocopa.

Ibrahimovic regresó en febrero con el AC Milan tras una larga convalecencia después de una operación y el pasado fin de semana se convirtió en el jugador de más edad (41 años y 166 días) en marcar en la Serie A.

Si logra disputar la Eurocopa del próximo año en Alemania, el jugador nacido en Malmö batiría ampliamente el actual récord de longevidad, que ostenta el arquero húngaro Gabor Kiraly, que disputó la Eurocopa 2016 con 40 años.

En su grupo de la fase de clasificación a la Eurocopa-2024, Suecia se enfrentará, además de a Bélgica y Armenia, a Austria y Estonia.

