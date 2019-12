Zlatan Ibrahimovic regresa al Milan hasta final de temporada

Las estrellas ausentes en el Mundial de Brasil

Orgullo nacional

Nuri Şahin nació en Alemania. Si lo importante fuera el lugar de nacimiento, el estratega del mediocampo del Dortmund estaría en el Mundial de Brasil, y Miroslav Klose no. Pero ocurrirá todo lo contrario, porque Şahin optó por el país de sus padres y fue incluso campeón europeo sub-17 con Turquía. No obstante, no podrá participar en el campeonato mundial del 2014.