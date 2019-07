Zidane dice que fue Bale quien pidió no jugar contra el Bayern

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes (22.07.2019) que no faltó a nadie "el respeto” al señalar la salida inminente del equipo del galés Gareth Bale, e indicó que el jugador se quedó en el banquillo el fin de semana por decisión de él mismo.

"Es el problema, mi español a veces es un poco ‘liante'. Voy a intentar ser claro. Primero, no he faltado el respeto a nadie, y menos a un jugador”, afirmó Zidane en rueda de prensa en Washington, donde el Madrid se medirá en el estadio FedEx de Landover, Maryland, al Arsenal, en un partido amistoso de la International Champions Cup.

"Segunda cosa, decía que el club estaba tratando su salida. Tercera, y es importante, el otro día no se cambió Gareth porque él no quería”, agregó poco antes de iniciar el entrenamiento vespertino en el calor de la capital estadounidense. Zidane remarcó que no tiene nada nuevo sobre Bale y apuntó que "es un jugador de la plantilla del Real Madrid”.

"Va a entrenar con normalidad hoy, y mañana ser verá lo que pasa. No sé nada nuevo (...) Ahora no ha pedido nada”, dijo el técnico francés. Consultado acerca de un posible cambio de Bale por Neymar, delantero brasileño del París Saint Germain (PSG), replicó: "No sé nada, no puedo responder”.

El sábado, tras la derrota en el partido amistoso contra el Bayern de Múnich en Houston (Texas) por 1-3, Zidane apuntó que "si Bale se va mañana, mejor para todos (…) No sé si en 24 o en 48 horas la situación va a cambiar y es bueno para todos. El club está negociando con quién tiene que ir a jugar”, declaró Zidane el fin de semana, lo que sorprendió por lo categórico de la información.

El futuro de Bale ha estado en entredicho durante todo el verano, pero la situación dio un vuelco con las palabras del técnico. El futbolista estaba dispuesto a quedarse en el Real Madrid hasta que comprobó de primera mano que el francés Zinedine Zidane se mostraba firme en su intención de no contar con él.

Bale continúa trabajando junto al resto de sus compañeros en Estados Unidos y se prevé que entrene con normalidad en sesión del lunes dirigida Zidane con la vista puesta en el segundo partido de pretemporada, frente al Arsenal el martes por la noche. En caso de dejar al Real Madrid, donde ha militado seis temporadas, las últimas informaciones señalan que Bale podría estar cerca de recalar en el fútbol chino. (EFE)