Zelenski visita ciudad estratégica ucraniana de Bajmut

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski visitó este martes (20.12.2022) Bajmut, una ciudad que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace meses y que representa un punto crítico del frente oriental de Ucrania.

"Se reunió con militares, habló con ellos y condecoró a nuestros soldados", indicó su servicio de prensa, sin aportar más detalles.

Aunque Zelenski visita con regularidad zonas en la línea del frente, su visita a Bajmut, ubicada en la ilegalmente anexionada Donetsk, región de Donbás, parece el más arriesgado de todos los viajes que ha hecho.

Desde el verano, los rusos intentan controlar Bajmut, anteriormente conocida por sus viñedos y sus minas de sal. Antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, tenía unos 70.000 habitantes.

Asimismo, las tropas rusas reivindicaron la captura de pueblos y zonas situadas cerca de Bajmut, pero el municipio y parte de sus alrededores parecen estar controlados por las fuerzas ucranianas.

"Las fuerzas rusas habrían perdido posiciones al sur de Bajmut el 18 de diciembre y continuado con sus ataques terrestres cerca de Bajmut y la ciudad de Donetsk", comentó en su informe diario del lunes el centro de análisis Institute for the Study of War, con sede en Estados Unidos.

