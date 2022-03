Zelenski pide a Países Bajos suministro de armas y boicot a comercio con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió el jueves (31.3.2022) a La Haya, en un discurso telemático ante el Parlamento neerlandés, que detenga todo el comercio con Rusia y suministre más armas a Kiev. Zelenski recordó que Países Bajos "se fundó” tras la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648) "contra la tiranía” de Felipe II de España.

Además, se refirió a los bombardeos a la ciudad portuaria de Róterdam en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuya "sombra”, dijo, "se cierne sobre las ciudades europeas”, y recordó la tragedia del MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania en 2014, presuntamente con un lanzamisiles entregado por Moscú a los rebeldes prorrusos. "Ese acto es imperdonable. Los que dieron las órdenes deben rendir cuentas", sentenció.

Boicot al gas

Zelenski argumentó que, con la compra de gas ruso, Países Bajos contribuye a la contienda en Ucrania y aseguró que "se necesitan sanciones más fuertes para que Rusia no tenga ninguna posibilidad de continuar la guerra" porque "esto no debería durar otros 36 días. No se trata de éxito militar, se trata de terror, matan como si fuera un juego”, lamentó.

"Mañana Países Bajos conmemora el 450 aniversario del levantamiento contra la tiranía. Esto es fundamental para su sociedad. Eso es historia, un legado. Lo lograron hace 450 años, pero ahora hablo de ello como si fuera hoy. ¿Por qué se fundó Países Bajos? Por la libertad, la democracia, la diversidad religiosa. Así empezó el camino hacia una Europa unida”, dijo.

El líder ucraniano se refiere a la expulsión de los españoles de la ciudad neerlandesa de Brielle el 1 de abril de 1572, lo que entonces fue un momento clave en la Guerra de los Ochenta Años contra España. "La guerra ahora es solo en Ucrania. Podemos expulsar a los tiranos”, alertó. Y agregó: "Sois líderes en apoyarnos, pero necesitamos más armas para expulsar al ocupante".

Adhesión a la UE

Países Bajos es uno de los países europeos donde más objeciones ha encontrado la solicitud de adhesión exprés de Ucrania a la Unión Europea. Para el primer ministro, Mark Rutte, Ucrania se beneficiará más si la UE se centra en ayudar a los ucranianos en el corto plazo porque la evaluación de la solicitud por la Comisión Europea, el primer paso para una eventual adhesión, puede llevar "meses o años”.

"Nuestra membresía depende de ti, amigo Mark", le dijo hoy Zelenski. El neerlandés es el decimocuarto Parlamento al que se dirige Zelenski desde que comenzó la guerra en Ucrania el 24 de febrero y previamente pronunció discursos personalizados ante el Congreso de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y el Parlamento Europeo. Al término de su discurso, los diputados neerlandeses aplaudieron de pie al líder ucraniano, antes de debatir sobre las peticiones de Zelenski a Países Bajos.(efe/afp)