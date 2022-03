+Zelenski: para cumplir ultimátum de Rusia tienen que destruirnos a todos+

Todas las noticias en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

18:40 | OIEA pide apoyo a la UE para enviar expertos a centrales nucleares en Ucrania

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió este lunes (21.03.2022) el apoyo de la Unión Europea para lograr un acuerdo con Kiev y Moscú que permita desplegar a sus expertos para garantizar la seguridad de las centrales nucleares en Ucrania.

Para Grossi, un acuerdo sobre seguridad nuclear con las autoridades ucranianas y rusas está "bastante cerca", por lo que espera que sea una realidad "muy pronto", según dijo en una comparecencia ante la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo,.

"Cada día que pasa estamos asumiendo un peligro innecesario, pero cuento con todo su apoyo para enviar el fuerte mensaje de que llegar a un acuerdo sobre esto va en el beneficio de todos y no en detrimento de nadie", expresó el diplomático argentino ante los eurodiputados.

18:34 | El TAS deja a Rusia sin Mundial de Catar

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó el recurso interpuesto por la Unión de Fútbol de Rusia (UFR) a la suspensión de su selección nacional de fútbol debido a la "operación militar especial" rusa en Ucrania.

El TAS se negó a aplazar la disputa de la repesca mundialista, en la que Rusia debía recibir primero en Moscú a Polonia el 24 de marzo, informó la UFR en un comunicado. "De esta forma, el TAS rechazó satisfacer todas las peticiones presentadas por la UFR", añadió.

Esta decisión significa, de hecho, la exclusión de Rusia del Mundial de Catar.

18:10 | Johnson y Michel abogan por brindar más asistencia financiera a Kiev

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, coincidieron en una conversación telefónica, en la necesidad de mantener la presión sobre Moscú y de aumentar la ayuda económica a Kiev.

Ante las reuniones de la OTAN y del G7 esta semana, ambos "subrayaron la importancia de mantener la presión sobre el régimen de (el presidente ruso, Vladímir) Putin a través de sanciones y de brindar más asistencia financiera al Gobierno ucraniano", indicó un portavoz del Ejecutivo de Londres.

Los dos mandatarios constataron que Putin supone "una amenaza a la seguridad general" y destacaron la importancia de mantener "una cooperación estrecha" entre el Reino Unido y la Unión Europea para ofrecer "una respuesta unida" a la invasión rusa de Ucrania.

17:57 | Ucrania "no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia", afirma el presidente Zelenski



Ucrania "no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia", declaró este lunes (21.03.2022) el presidente Volodimir Zelenski en una entrevista con un medio público regional.

"Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia. En primer lugar, habrá que destruirnos a todos, únicamente entonces se respetarán sus ultimátums", declaró a Suspilne, un portal web de información que publicó el video de la entrevista con el mandatario ucraniano.

El presidente de Ucrania señaló: "Por ejemplo, entréganos Jarkov, entréganos Mariúpol, danos Kiev. Ni los habitantes de Mariúpol, ni la gente de Kiev pueden hacer esto".

Añadió que incluso en ciudades ya ocupadas por los rusos, como Melitopol o Berdyansk, "cuando ellos (las tropas rusas) entran, la gente no se rinde. (Los rusos) levantan la bandera, la gente la baja. Mataron a un hombre, sí, la gente se escondió, pero por la noche salieron y volvieron a quitar la bandera. ¿Qué queieren? ¿Destruirnos a todos? Podemos cumplir el ultimátum solo cuando ya no estemos”, enfatizó el jefe del Estado ucraniano.

17:28 | Rusia abandona negociaciones de paz con Japón a raíz de Ucrania

Rusia anunció este lunes (21.03.2022) que abandona las negociaciones de paz con Japón, que mantenía desde el final de la Segunda Guerra Mundial por un desacuerdo territorial, a raíz de la "posición inamistosa" de Tokio ante el conflicto en Ucrania.

"Rusia no tiene intención, en las circunstancias actuales, de continuar las negociaciones con Japón sobre un tratado de paz", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado. El Ministerio consideró que es "imposible hablar de la firma de un documento fundamental sobre las relaciones bilaterales con un Estado que tiene una posición abiertamente inamistosa y busca perjudicar los intereses" de Rusia.



17:14 | Rusia dice que centro comercial en Kiev era almacén con lanzaderas de cohetes

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el centro comercial atacado anoche (20.03.2022) en Kiev servía de almacén para lanzaderas de cohetes y estaba inoperativo.

"En la noche del 21 de marzo, una batería de lanzacohetes múltiples ucranianos y una base de almacenamiento de su munición en un centro comercial inactivo fueron destruidos por armas de largo alcance de alta precisión", dijo el portavoz de la cartera, Igor Konashenkov.

En una de sus comparecencias diarias, Konashenkov aseguró que en las afueras de la capital ucraniana las unidades nacionalistas ucranianas "utilizaban como escudos edificios residenciales para disparar contra las tropas rusas desde sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples".

"La inteligencia rusa confirmó las coordenadas de los sistemas de lanzamiento de cohetes ucranianos a través de varios canales, y también reveló la ubicación del almacén con municiones propulsadas para cohetes", aseguró Konashenkov.

16:56 | El ajedrecista ruso Sergey Karjakin fue suspendido por apoyo a guerra rusa

El ajedrecista ruso Sergey Karjakin, que se enfrentó al noruego Magnus Carlsen en 2016 por el título de campeón del mundo, fue suspendido durante seis meses para toda competición internacional debido a sus muestras de apoyo a la invasión rusa de Ucrania.

La comisión de ética de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) consideró que las declaraciones del ruso de 32 años, que aprobó con fervor la invasión de Ucrania, podían "atentar contra la reputación del ajedrez y/o de la FIDE". Por ello decidió imponer una "prohibición de participación" en cualquier competición organizada por la FIDE durante seis meses, a partir de este lunes (21.03.2022).



En redes sociales, Karjakin apoyó en varias ocasiones la invasión rusa y la política del presidente Vladimir Putin "para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania". "El lema 'No a la Guerra' es ahora escrito por personas que, cínicamente, no se han dado cuenta en ocho años de la guerra contra los rusos en el Donbás, de los asesinatos en masa en Kiev, Mariúpol y otras ciudades", escribió en Twitter el 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión, utilizando la retórica del Kremlin.



16:43 | La Cruz Roja denuncia que sigue sin poder acceder a la cercada Mariúpol

La Cruz Roja sigue sin tener acceso a la ciudad ucraniana de Mariúpol, cercada por el ejército ruso y principal epicentro de la guerra en los últimos días, indicó hoy (21.03.2022) el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, tras visitar Ucrania.

En una declaración emitida virtualmente desde la localidad rumana de Siret, en la frontera con Ucrania, Rocca señaló que ni la Cruz Roja ucraniana ni el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pueden llevar a cabo evacuaciones de civiles o llevar ayuda humanitaria a la ciudad sitiada.

"Cientos de miles de personas siguen allí sin electricidad ni agua", subrayó Rocca, quien estos días visitó la sede ucraniana de la Cruz Roja (trasladada por la guerra desde Kiev a Vinnytsia, también cerca de la frontera con Rumanía) para supervisar el funcionamiento de la ayuda humanitaria en el país.

Con excepción de Mariúpol, "en otras partes de Ucrania la llegada de ayuda está mejorando", señaló en un mensaje en Twitter Rocca, quien indicó que las 200 ramas locales de Cruz Roja en Ucrania siguen trabajando de forma denodada para atender a los más necesitados.

16:36 | Fortnite recauda 36 millones de dólares para ayudas en Ucrania en un día

La compañía norteamericana Epic Games acaba de anunciar a través de las redes sociales que en solo un día han conseguido recaudar 36 millones de dólares (unos 33 millones de euros) para Ayuda Humanitaria en Ucrania, a través de todas las ganancias netas logradas a nivel mundial con su popular videojuego Fortnite.

Esta campaña solidaria se inició ayer, 20 de marzo, y se alargará hasta el próximo 3 de abril, dos semanas en las que todas las compras que se hagan con dinero real irán destinadas "a todas las personas afectadas por la guerra en Ucrania", señala Epic Games en un comunicado.

16:24 | EE.UU. detecta aumento de actividad naval rusa en el mar Negro

Estados Unidos detectó un aumento de la actividad naval rusa en el mar Negro, desde donde está atacando con artillería la ciudad portuaria de Odesa, en Ucrania, dijo este lunes(21.03.2022) un funcionario de alto rango del Pentágono.

La fuente destacó en una llamada con periodistas que los rusos disponen de "poco más de una docena de barcos de guerra, embarcaciones de combate anfibias de diferentes clases y tamaños, buques de superficie, barcos buscaminas y patrulleros, que han colocado en el norte del mar Negro". En ese sentido, el funcionario indicó que algunos de los ataques de artillería contra Odesa son resultado de las actividades de esa flota rusa, "sobre todo de las embarcaciones de combate anfibias".

No obstante, subrayó que esto no significa que vaya a haber un asalto anfibio inminente contra esa localidad. La fuente indicó que a nivel general el avance ruso está paralizado en Ucrania y EE.UU. no ha detectado que hayan llegado refuerzos para ayudar a las fuerzas de Rusia destacadas en el país vecino.



16:15 | Moldavia pide en Bruselas ayuda para gestionar flujo de refugiados ucranianos



El viceprimer ministro y titular de Exteriores e Integración Europea de Moldavia, Nicu Popescu, instó en Bruselas a que la Unión Europea (UE) proporcione apoyo a su país para gestionar el flujo de refugiados ucranianos que huyen de la guerra.

El viceprimer ministro moldavo, cuyo país al igual que Ucrania también ha sido amenazado por Rusia, afirmó que han recibido a través de la frontera ucraniana a unas 360.000 personas, muchas de los cuales han pasado a países de la UE.

"Hoy, tenemos a unos 300.000 refugiados ucranianos, que representan el 4 % de la población moldava y que suponen un gran impacto socioeconómico y en la situación humanitaria en el país”, explicó, a la vez que pidió "más asistencia para gestionar la crisis de refugiados”.

16:08 | Ejército ruso deja varios heridos tras dispersar protesta en Jerson

El ejército ruso dispersó hoy (21.03.2022) por la fuerza una manifestación de civiles residentes en la ciudad ucraniana de Jerson (sur) y causó varios heridos, según informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Según el vicepresidente del Consejo Regional, Yury Sobolevsky, las fuerzas rusas dispararon al aire y emplearon granadas aturdidoras y de gas para dispersar a manifestantes pacíficos que pedían la retirada de las tropas de Moscú.

El herido más grave fue un anciano que tras ser alcanzado en una pierna tuvo que ser evacuado en una ambulancia, ya que sangraba profusamente, agregó Sobolevsky en declaraciones citadas por la agencia.

Según algunos medios que citan a testigos presenciales, entre ellos el diario "Ukrainskaya Pravda", el ejército ruso abrió fuego contra los manifestantes con munición real. "En Jerson los criminales de guerra rusos abrieron fuego contra personas desarmadas que protestaban de forma pacífica contra los invasores," denunció en Twitter el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.

Jerson fue la primera gran ciudad ucraniana en ser capturada por las tropas rusas después que comenzara la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.

15:59 | Rusia cita a embajador estadounidense por declaraciones de Biden sobre Putin

El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este lunes al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, por unas declaraciones "inaceptables" del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin.

A Sullivan se le entregó una nota de protesta a raíz de "las recientes declaraciones inaceptables realizadas por el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, sobre el presidente de Rusia", según un comunicado oficial.

El presidente de Estados Unidos elevó el pasado jueves el tono contra su homólogo ruso al describirle como un "dictador asesino" que ha autorizado ataques "inhumanos" contra Ucrania

La nota indica que las declaraciones del presidente estadounidense son "indignas de un estadista de tan alto rango y pusieron las relaciones ruso-estadounidenses al borde de la ruptura". Moscú advirtió al diplomático estadounidense que "las acciones hostiles tomadas contra Rusia recibirían un rechazo firme y decisivo".

15:47 | Organizaciones humanitarias dicen que "ya no hay lugares seguros en Ucrania"

Con una cuarta parte de la población huida de sus hogares, con ataques a hospitales o escuelas y 13 millones de personas atrapadas en zonas en conflicto, ha dejado de haber lugares seguros en Ucrania, concluyeron hoy (21.03.2022) responsables de las principales agencias humanitarias.

En una conferencia organizada por el Foro Económico Mundial, estas organizaciones pidieron a la comunidad internacional que intensifique sus esfuerzos para ayudar a los 3,5 millones de refugiados y 6,5 millones de desplazados internos, muchos de ellos niños, en un conflicto que puede además afectar al suministro global de alimentos.

15:38 | Diputados rusos presentan proyecto de ley para que Rusia abandone la OMC

El partido socialdemócrata Rusia Justa presentó este lunes (21.03.2022) a la Duma o cámara de diputados un proyecto de ley para que su país abandone la Organización Mundial de Comercio (OMC) debido a las sanciones económicas impuestas contra Moscú por su "operación militar especial" en Ucrania.

Con el fin de defender "los intereses nacionales", los diputados proponen denunciar el protocolo al Acuerdo de Marrakech suscrito en 2011 y también la ratificación parlamentaria de 2012. "El ingreso en la OMC se debió a motivos políticos. Beneficios económicos había pocos", comentó uno de los autores de la iniciativa, Alexéi Chepa, vicepresidente del comité de Asuntos Internacionales de la Duma. El diputado consideró que en condiciones de sanciones internacionales, la salida de la OMC permitirá a Moscú rebajar las tarifas y los precios, y apoyar a los productores nacionales, algo que está restringido por dicha organización.

