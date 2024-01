Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Imagen: Pontus Lundahl/TT/picture alliance

Zelenski: "Rusia puede ser derrotada con solidaridad mutua"

Considero que el suministro de misiles alemanes pone en peligro la seguridad de Alemania, porque la expone a represalias por parte de Rusia. Luego del fracaso de la contraofensiva, Ucrania carece de una estrategia y de los medios necesarios para lograr la victoria. También hay que tomar en cuenta que soplan vientos de cambio en Estados Unidos. Es muy probable que los republicanos ganen las elecciones y corten el flujo de ayuda a Kiev. Con estas condiciones, Ucrania tendría los días contados. Por eso, creo que Alemania tiene que tomar distancia del conflicto y buscar la reconciliación. Rusia era un importante socio comercial y un proveedor de energía barata. Sin Rusia, Alemania se enfrenta a un declive inevitable.

Alejandro Mencos, Guatemala

De repente las fronteras de Rusia estaban rodeadas con armas de varios países, y a través de la prensa mundial estos países manifestaron que Rusia era un enemigo. ¿Qué habría hecho Estados Unidos si hubiera estado en esta misma situación? ¿No habría hecho lo mismo que Rusia? En el continente americano, el único que tiene armas nucleares es Estados Unidos, ¿por qué ellos tienen ese privilegio? Porque no quieren tener armas nucleares cerca de sus fronteras. Pero ellos sí pueden rodear la frontera de Rusia con la OTAN.

César Araiza Becerra, México

El mejor consejo para Ucrania es que se enfoque en negociar la paz y en la creación de una república independiente en la zona de conflicto.

Eduardo Solorzano, Estados Unidos

Al pueblo alemán se le han olvidado los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y no solo a ellos, sino a todas las potencias de Occidente. Este conflicto solo le compete a Rusia y Ucrania, pero están enviando armas para que se siga agudizando el conflicto. Supongo que su objetivo es debilitar a Rusia.

Karina Vicencio, Facebook

Zelenski, mejor hable de paz.

Nestor Riveros, Facebook

Toda guerra es horrible, Estados Unidos y la Unión Europea prolongan el sufrimiento de los soldados ucranianos y rusos. La guerra la ganará Rusia, lo único que se puede hacer es dialogar para llegar a la paz.

Juan Montoro Gómez, Facebook

Rusia se hace la víctima, pero hace años que está agrediendo a Ucrania. Si un pueblo es atacado tiene derecho a defenderse.

Franky Montoya, Facebook

Copa del Mundo de Fútbol 1974 | Equipo alemán con el trofeo. Final de la Copa del Mundo 1974 en Munich: El campeón del mundo Franz Beckenbauer (izquierda) y el portero Sepp Maier con el trofeo de la Copa del Mundo. Imagen: Horstmüller/IMAGO

Muere Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán

Muere un grande del fútbol mundial: Franz Beckenbauer. Gracias por dejarnos un legado que he seguido y que siguen mis hijos. Te queremos desde Bogotá, Colombia.

Justo Mariano, Colombia

Recuerdo cuando mis hermanos eran chiquitos y jugaban al fútbol mientras que creían ser Beckenbauer. Dios lo tenga en la gloria.

Elizabeth Peña, Facebook

Pelé y Maradona fueron los mejores 10. Pero el "Kaiser” era el mejor 5 en la defensa. Era un jugador tan limpio que no necesitaba hacer faltas para vencer. Con una clavícula fracturada dirigía a su equipo, y fueron bien merecidos todos sus triunfos y reconocimientos. Fue un gran jugador, director técnico y dirigente. Adiós al gran Franz Beckenbauer, el Kaiser y el primer líbero del fútbol.

Pedro Urteaga, Facebook

Mi sentido pésame a Alemania. Mi respeto y admiración al Kaiser desde Bolivia. Que descanse en paz la leyenda.

Jassio Aguirre, Bolivia

Los cinco desafíos de la Unión Europea en 2024

El capitalismo de Estados Unidos y Reino Unido, genera una desigualdad vergonzosa y los fallidos regímenes comunistas, quieren que la Unión Europea fracase. Sin embargo, hoy en día, la UE es un modelo de esperanza para un mundo mejor. Es obligación de todos preservarlo y mejorarlo. Sin justicia, no hay paz; sin educación, no hay desarrollo. La economía debe ser inclusiva para que sea sostenible. Sin salud, solo hay sufrimiento y muerte. Sin ética, valores y espiritualidad, no hay equidad. Y, sin tolerancia, no hay bienestar colectivo.

Francisco De Aguilar, Panamá

La migración es el gran desafío del viejo continente.

Ronald Arroyo Chaverri, Costa Rica

Lo primero que debería hacer la Unión Europea es dejar de hacer todo lo que quiere Estados Unidos. Y luego se debería colocar al frente y ser un referente en la economía mundial.

Delfina Amaro Catire, Perú

Francoise Bettencourt Meyers, la mujer más rica del mundo

Ley de atracción, querer es poder. Y los envidiosos van a decir que todo el dinero es herencia.

Ulises del Carmén, México

Con la salud es suficiente porque el dinero va y viene, pero al final se lo quedan otras personas. Nacimos sin nada y nos vamos sin nada. Bien por los futuros herederos.

Adela Caballero, Facebook

Sinceramente, sus productos son excelentes y confiables. La cosmetología es un arte que las mujeres merecen. La felicito y la admiro porque después de leer su biografía rescato el esfuerzo familiar.

Mireya Angélica Hernández Díaz, Facebook

Qué dicha tener mucho dinero, la verdad. Pero con lo poco que tengo soy feliz y agradecido con Dios y la vida.

Ulises Saavedra, Facebook

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.