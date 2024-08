Zelenski explica meta de ataque en Kursk y urge a aliados

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este domingo (18.08.2024) que el objetivo de la incursión militar de miles de soldados ucranianos en la región rusa de Kursk tiene como objetivo crear una zona de amortiguación para alejar a las fuerzas rusas y evitar que puedan lanzar ataques contra territorio ucraniano desde el otro lado de la frontera.

Es la primera vez que el mandatario declara con claridad el objetivo de la operación, lanzada el 6 de agosto y que tomó por sorpresa al Kremlin. Anteriormente había declarado que el objetivo de la ofensiva era proteger a las localidades de la fronteriza región de Sumi, que son constantemente atacadas por las fuerzas rusas.

"Nuestro principal objetivo en las operaciones defensivas es destruir el potencial ofensivo ruso, tanto como sea posible, y llevar a cabo el máximo de acciones ofensivas. Esto incluye la creación de una zona de contención en el territorio del agresor, esto es nuestra operación en la región de Kursk", dijo durante su tradicional discurso nocturno.

Pide celeridad a aliados

En este escenario Zelenski volvió a dirigirse a sus aliados, esta vez para pedirles que aceleren la entrega de suministros dadas las necesidades de su Ejército en la guerra frente a la invasión rusa, un conflicto en el que -recordó- "no hay vacaciones". "Lo pedimos de verdad. No hay vacaciones en la guerra. Se necesitan soluciones", planteó Zelenski, que señaló "en particular a Estados Unidos, Reino Unido y Francia".

Ya el sábado, el mandatario había pedido a sus principales proveedores que levanten las restricciones para el uso de armas occidentales para atacar objetivos más profundos en Rusia, señalando que si esto ocurriera las fuerzas ucranianas podrían impedir que las tropas de Moscú "pudieran avanzar y causar destrucción". "Es crucial que nuestros socios eliminen las barreras que nos impiden debilitar las posiciones rusas de la forma que exige esta guerra", sostuvo.

Zelenski destacó entonces que la "valentía de nuestros soldados y la resistencia de nuestras brigadas de combate compensan la falta de decisiones esenciales de nuestros socios".

DZC (AP, EFE)