++ Zelenski: el "chantaje nuclear" de Rusia es una amenaza global ++

Todas las noticias en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

10:50 | Ucrania acusa a Rusia de atacar con bombas de fósforo

Las autoridades ucranianas acusaron este jueves a las tropas rusas de utilizar proyectiles de fósforo para atacar varias poblaciones del este del país en la disputada zona de Donetsk. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, las tropas rusas "han vuelto a utilizar proyectiles de fósforo en Maryinka, Krasnohorivka y Novomykhailivka", informa la agencia Interfax-Ukraine. Kyrylenko aseguró que los ataques han provocado heridas a 11 residentes de la población de Maryinka, incluidos cuatro niños. “Alrededor de 11 civiles heridos de la comunidad de Maryinka, incluidos nuestros niños, fueron trasladados al hospital de la ciudad de Kurakhiv”, confirmó el responsable regional en su canal de Telegram. EFE



10:47 | Zelenski: "chantaje nuclear" de Rusia es una amenaza global

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alertó este jueves de que el aumento de la amenaza de un ataque nuclear por la guerra en Ucrania pone en riesgo la seguridad global, según dijo en un discurso virtual ante el Parlamento de Australia. "Durante docenas de años no se ha dado la amenaza de un ataque nuclear como la que tenemos ahora porque los propagandistas rusos discuten abiertamente la posibilidad de usar armas nucleares contra aquellos que no quieren someterse a los mandos rusos", dijo Zelenski en un discurso con traducción simultánea. "El país que utiliza el chantaje nuclear debería recibir las sanciones, lo que demostraría que ese chantaje es destructivo para el propio chantajista", señaló Zelenski al advertir que "lo más terrible" es que si no se detiene a Rusia ahora se abre la posibilidad de que "otros países" lo emulen, sin identificarlos. En su alocución, Zelenski remarcó la necesidad de imponer más sanciones contra Rusia y sus colaboradores y el bloqueo estricto de los buques de ese país en todos los puertos internacionales, al tiempo que pidió más ayuda militar que su país necesita urgentemente. EFE



9:46 | Posible nuevo encuentro diplomático Rusia-Ucrania, en dos semanas: Turquía

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, podrían reunirse "en una o dos semanas", declaró el jueves el ministro turco de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu. "Podría haber una reunión de alto nivel, al menos entre los ministros dentro de una o dos semanas", dijo Cavusoglu en una entrevista en televisión, añadiendo que era "imposible dar una fecha" y sin especificar un lugar. AFP



9:18 | Rusia hace retirada "limitada" en Ucrania, dice Reino Unido

A pesar de las declaraciones rusas sobre la intención de reducir la actividad militar alrededor de la ciudad ucraniana de Chernihiv (sur), han continuado los ataques con misiles y bombardeos rusos, señala el último parte de inteligencia del Reino Unido. Las fuerzas rusas siguen ocupando posiciones al este y al oeste de Kiev a pesar de la retirada de un número limitado de unidades, agrega el parte divulgado por el ministerio de Defensa británico. Según esa información de inteligencia, es probable que se produzcan intensos combates en los suburbios de esa ciudad en los próximos días. Los intensos combates continúan en Mariupol, un objetivo clave de las fuerzas rusas, sin embargo, las fuerzas ucranianas mantienen el control del centro de la ciudad, precisa el Reino Unido. EFE



9:09 | Alemania exige "inmediato" fin de los ataques rusos a Mariúpol

El Gobierno alemán exigió hoy el inmediato fin de los ataques rusos a Mariúpol y garantizar corredores seguros para los más de 100.000 civiles que todavía se encuentran en la ciudad sitiada. "Los ataques deben cesar de inmediato. El derecho internacional humanitario debe ser respetado. Por ello, llamo al Gobierno ruso a posibilitar corredores seguros para la evacuación voluntaria de los civiles y el suministro de ayuda humanitaria a los que no pueden salir o quieran quedarse", instó la titular alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, en un comunicado. La ministra recordó que en Mariúpol se encuentran atrapados todavía más de 100.000 civiles, entre ellos niños, mujeres, hombres y ancianos. EFE



8:59 | Asciende a 16 el saldo mortal por ataque ruso en Mikolaiv

El número de muertos en el ataque ruso de este martes contra la sede de la administración regional de la ciudad ucraniana de Mikolaiv, en el sur del país, asciende a 16, según informó la agencia Interfax-Ukraine. Los rescatistas llegaron a recuperar hasta 15 cuerpos de entre los escombros en que quedó el edificio, mientras otra persona rescatada con vida fue enviada a un hospital y falleció posteriormente en cuidados intensivos, agrega el SES. EFE



8:15 | Movilizan vehículos para evacuar civiles en Mariúpol

Kiev envió este jueves 45 buses para evacuar civiles de Mariúpol tras anuncio ruso de cese el fuego. Los vehículos también transportan víveres e insumos para la población que permanece sitiada en esa localidad de Ucrania. REUTERS