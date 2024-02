Zelenski acusa a Trump de ponerse "del lado" de Putin

El líder ucraniano dio una entrevista a la CNN en un momento en el que el presidente estadounidense Joe Biden intenta que los republicanos de la Cámara de Representantes autoricen el desembolso de 61.000 millones de dólares adicionales a Ucrania.

Según fragmentos de la entrevista publicados este lunes, Zelenski dijo que él "no puede entender cómo Donald Trump puede estar del lado de Putin", y lo calificó de "increíble".

Zelenski dijo que no cree que Trump, favorito para la nominación presidencial republicana de cara a las presidenciales de noviembre, entienda a Putin pese a haberse reunido con él durante su mandato. "Creo que Donald Trump no conoce a Putin", afirmó Zelenski. "No creo que entienda que Putin nunca se detendrá".

Trump ha calificado de despilfarro la ayuda y ha tratado de vincular el debate sobre Ucrania con un refuerzo de las políticas migratorias para frenar la entrada de migrantes por la frontera con México.

Invitación a la línea del frente

J.D. Vance, un senador republicano que simpatiza con Trump, dijo este mes en la Conferencia de Seguridad de Múnich que la ayuda estadounidense "no va a cambiar fundamentalmente la realidad en el campo de batalla". Zelenski invitó a Vance a visitar la línea del frente: "Comprenderá que millones de personas serán asesinadas" sin una nueva ayuda estadounidense.

Recientemente Rusia se apoderó de la ciudad de Avdiivka, en la región oriental de Donetsk, y las tropas ucranianas afirmaron que se vieron obligadas a racionar la munición debido a la escasez.

jov (afp, cnn)