Zelenski a los diputados británicos: "no nos rendiremos"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este martes (08.03.2022) que su país no se rendirá ante Rusia. Lo hizo en un discurso por videoconferencia ante los diputados en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, algo muy poco habitual. Vestido con una camiseta militar verde, el presidente ucraniano afirmó que su país se halla inmerso en "una guerra que no provocamos, que no queríamos".

"No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles", afirmó Zelenski tras haber recibido una ovación de pie de los legisladores reunidos en la Cámara de los Comunes de Londres. El presidente ucraniano parafraseaba así uno de los discursos más célebres del primer ministro británico Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.

Churchill había hecho una promesa similar en una intervención ante el Parlamento de Westminster en junio de 1940, cuando el avance de las tropas de la Alemania nazi parecía imparable en Europa, con sus famosas palabras "nunca nos rendiremos" ('we will never surrender'). El actual primer ministro, Boris Johnson, alabó posteriormente la resistencia de los ucranianos ante la invasión rusa y aseguró que el Reino Unido utilizará "cualquier método disponible, diplomático, humanitario y económico", para asegurarse de que el Kremlin "fracasa" en su intento de conquistar el país.

Como parte de su impulso diplomático en busca de una mayor acción occidental contra Rusia, Zelenski se ha entrevistado con líderes occidentales todos los días desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero. El 5 de marzo, se dirigió a los representantes del Congreso estadounidense por videoconferencia para solicitar ayuda financiera. El pasado 1º de marzo, Zelenski se dirigió también al Parlamento Europeo para reclamar la integración de su país en la UE "sin demora" y pedir a los europeos que "demuestren que están con Ucrania".

