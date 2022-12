¡Zas, bum, bang! - El establo de sonidos para el cine

Desde hace un tiempo vive y trabaja con su equipo internacional, Foley Farmers, en una diminuta población de Mecklemburgo.

La lista de películas para las que Burgis, ganador de dos Emmys, ha trabajado parece interminable: "007 Quantum of Solace”, "Sherlock Holmes”, "Bohemian Rhapsody" y "Quisiera ser millonario”, entre muchas otras.



Ya sea el chirrido de una puerta, pasos sobre un charco o balas que atraviesan un acuario lleno, debe encontrar una forma de generar sonidos lo más verosímiles posible.



Para realizar este trabajo se necesita estar rodeado de silencio. Por eso Peter Burgis y el equipo de su estudio, Foley Farmers, se mudaron del estruendoso Londres a las planicies del norte de Alemania. Aunque, por ahora, el silencio solo llega durante la noche para Peter y su colega Franziska Treutler, ya que durante el día rugen a su lado mezcladoras de cemento, motosierras y taladros.



Peter Burgis construyó su nuevo estudio en un antiguo establo de ovejas. Y pronto estará listo el mayor escenario acuático de Alemania, un estanque techado de ocho por cinco metros para registrar sonido en el que se podrá incluso grabar embarcaciones. Estos profesionales del cine esperan que, con la entusiasta colaboración de los vecinos del pueblo, las obras pronto lleguen a su fin.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 31.12.2022 – 00:30 UTC

SA 31.12.2022 – 21:30 UTC

DO 01.01.2023 – 06:03 UTC

DO 01.01.2023 – 12:30 UTC

DO 01.01.2023 – 22:30 UTC

LU 02.01.2023 – 04:30 UTC

LU 02.01.2023 – 09:03 UTC

LU 02.01.2023 – 15:30 UTC

MA 03.01.2023 – 11:03 UTC

MI 04.01.2023 – 09:30 UTC

MI 04.01.2023 – 14:03 UTC

JU 05.01.2023 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6