Yulia Navalnaya busca ayuda en el Parlamento Europeo

Julia Navalnaya fue recibida por el Parlamento Europeo con una ovación y de pie en Estrasburgo, una ciudad que, según dijo, visitó en el pasado con su marido y sus hijos. En su discurso, a veces muy personal y en el que parecía estar luchando por recuperar la compostura, dijo que en los doce días transcurridos desde la muerte de su marido, Alexei Navalny, había pasado una semana tratando de recuperar el cuerpo del opositor ruso y organizar el funeral.

Según información oficial rusa, Alexei Navalny murió por "causas naturales" en un campo de prisioneros de Siberia el 16 de febrero alrededor de las 14:00, hora local. Los partidarios de Navalny y los políticos occidentales culpan al presidente ruso Vladimir Putin por la muerte de la figura más destacada de la oposición. Tras la muerte de su marido, Yulia Navalnaya declaró que quería continuar con su labor, sobre todo, con la lucha contra la corrupción.

En Estrasburgo, Navalnaya dijo que el funeral en Moscú tendrá lugar este viernes y que no está segura de "si será un funeral pacífico o si la policía arrestará a quienes vayan a despedirse de mi marido".

Inmediatamente después de que se anunciara la muerte del opositor, numerosas personas fueron arrestadas por honrar públicamente a Navalny. Aún se desconoce cuántas personas asistirán al funeral y cómo reaccionará el Estado ruso.

Navalnaya: "Deben ser ingeniosos"

Según Navalnaya, el asesinato de su marido demostró que Putin era capaz de cualquier cosa y que no se podía negociar con él. Ella ve lo consternada que está la gente. Muchos tienen la sensación de que Putin no puede ser derrotado. "Y en esa desesperación ahora me preguntan: ¿Cómo podemos ayudarle?", dijo.

Y dio la respuesta a los parlamentarios de la UE al describir a su difunto marido como una persona ingeniosa, con nuevas ideas, sobre todo en lo que respecta a la política. Siempre encontró nuevas formas de hacerse oír, a pesar de la represión del Estado ruso: "Si realmente quieren derrotar a Putin, entonces deben ser ingeniosos". No se puede hacer daño a Putin con más resoluciones o sanciones”. En el caso del presidente ruso, no se trata de un político, sino de un "monstruo sangriento", afirmó.

"Putin es el jefe de una banda criminal organizada", continuó Navalnaya. Hay que luchar contra ella con los medios disponibles en la lucha contra el crimen organizado, dijo. Y pidió a los parlamentarios de la UE que busquen en sus países a los "aliados mafiosos" de Putin, a los "abogados y donantes discretos que ayudan a Putin y sus amigos a ocultar el dinero".

El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, y su mujer, Julia Navalnaya. Él falleció, según fuentes oficiales rusas, por "causas naturales". Imagen: Evgeny Feldman/AP Photo/picture alliance

Los parlamentarios prometieron apoyo

En Estrasburgo parece haber acuerdo sobre que haya una investigación independiente de la causa de la muerte de Alexei Navalny. Así lo exigió la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. El vicepresidente del grupo parlamentario de los socialdemócratas, Pedro Marques, también quiere una investigación de este tipo. Refiriéndose al discurso de Yulia Navalnaya, dijo: "Hoy se dirigió a nosotros y le escuchamos alto y claro".

Urmas Paet, del grupo liberal Renew, destacó en una entrevista con DW que es crucial que la UE y el Parlamento Europeo encuentren formas muy concretas de apoyar a los restantes activistas de la oposición y de los derechos humanos rusos. Muchos ya están en el extranjero, pero para los que todavía están en el país, el futuro parece bastante sombrío, afirmó Paet.

En un debate posterior, Guy Verhofstadt, también del grupo parlamentario Renew, criticó el hecho de que la Comisión de la UE aún no haya presentado nuevas sanciones. Subrayó que quiere ver una "estrategia real hacia Rusia” y no sólo aplausos para Yulia Navalnaya.

(rmr/ers)