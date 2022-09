Yevgenia Belorusets: "Esta guerra es una catástrofe internacional"

Deutsche Welle: Señora Belorusets, en Bruselas está usted presente con una instalación en el jardín del Parlamento Europeo. El 9 de septiembre participará en el Festival Internacional de Literatura de Berlín y dentro de unas semanas se publicará en Alemania su diario titulado "El comienzo de la guerra". ¿Qué le gustaría transmitir a los ciudadanos de Europa?

Yevgenia Belorusets: La instalación de Bruselas es una mesa de hierro oxidada con forma de hoja de papel. El texto de una de las entradas de mi diario está gravado en su superficie. Escribí el diario en alemán en Kievdesde el primer día de la guerra hasta el final del asedio a la ciudad.

El metal no está cubierto con nada, porque para mí es importante que la superficie sea vulnerable, que se corroa, como se corroen nuestros recuerdos y también nuestra capacidad de vivir esta situación absolutamente traumática para todos. Cuando la historia cambia tan rápida y dolorosamente, las intenciones, las visiones del mundo que se expresaron en un momento determinado pueden perder significado y dejan de estar disponibles. Sin embargo, intentamos conservar los recuerdos.

La instalación de Yevgenia Belorusets en Bruselas.

El diario que escribí en Kiev durante los primeros días de la guerra estaba vinculado a la esperanza de que la comunidad internacional, al darse cuenta de la magnitud del crimen, encontrara la forma de detener al agresor. Cada día es importante porque cada día de esas primeras semanas me parecía interminable, como si fuera a durar semanas y ofreciera innumerables oportunidades políticas. El diario se publicaba cada día en alemán e inglés, y a veces en otros idiomas, y se reimprimía en los periódicos. Hice un llamamiento a la comunidad internacional porque esta guerra es una catástrofe internacional, una enorme violación del derecho internacional y del orden existente. Esta guerra solo puede detenerse con esfuerzos internacionales.

Entre los participantes en el festival se encuentran los escritores rusos Viktor Yerofeyev, Olga Martynova y Boris Akunin. ¿Le molesta eso? Al fin y al cabo, muchos de sus colegas de Ucrania boicotean los actos en los que están presentes autores de Rusia.

En primer lugar, en el festival se escucharán textos de la literatura ucraniana moderna, y yo me veo más en este contexto. Olga Martynova lleva mucho tiempo viviendo en Alemania, es miembro del PEN alemán y escribe en alemán. Otros han pasado a ser emigrantes.

Apoyo ese boicot en la medida de lo posible, principalmente por solidaridad, no porque corresponda a mi actitud. A los artistas ucranianos les resulta muy doloroso encontrarse en el mismo escenario con artistas rusos.

Antes de la guerra, usted escribía y publicaba en ruso en Ucrania. ¿Sigue escribiendo en esa lengua?

Ahora escribo principalmente en alemán. Porque esta lengua me ofrece la posibilidad de distanciarme de lo que ocurre. El alemán es una especie de protección, mi espacio de alienación. Pero quiero seguir escribiendo en ruso, para seguir siendo fiel a mí misma, a la tradición, a la realidad en la que crecí y me desarrollé. Mis lenguas pertenecen al espacio ucraniano que me ha formado. Y sería extraño traicionar eso.

Yevgenia Belorusets es una escritora y artista fotográfica ucraniana. Durante años vivió alternativamente en Kiev y Berlín. En Alemania trabajó y expuso, en Ucrania recogió material para relatos y proyectos. En febrero de 2022, vivió el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en Kiev.

(gg/ers)