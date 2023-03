"Y el Oscar a mejor dirección es para”...un hombre

En los Globos de Oro 2018, Natalie Portman provocó risas cuando presentó a los nominados en la categoría a Mejor Director. "Aquí están los nominados, son sólo hombres", comentó burlonamente en ese momento, antes de leer en voz alta la lista de cineastas, la cual incluía nombres conocidos como Martin McDonagh, por Three Billboards Outside Ebbing, y Steven Spielberg, que figuraba con The Post.

En los Oscar de este año, la presentación de Portman podría repetirse palabra por palabra: tanto McDonagh (The Banshees of Inisherin) como Spielberg (The Fabelmans) figuran de nuevo entre los nominados en la categoría de Mejor Director. También están en la lista el dúo de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo), Todd Field (Tàr) y Ruben Östlund (Triángulo de tristeza). Todos hombres.

Regresión después de racha de dos años

Después de que mujeres cineastas ganaran el premio dos años consecutivos, con Chloe Zhao (Nomadland) en 2021 y Jane Campion (The Power of the Dog) en 2022, ni siquiera una mujer fue incluida en la lista de finalistas de este año. Por este motivo, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que concede el premio, fue objeto de críticas en vísperas de la ceremonia. Hubo innumerables protestas contra la decisión de no nominar a mujeres.

"Una vez más, los votantes de la academia han demostrado que no valoran la voz de las mujeres al excluirnos de las nominaciones a Mejor Director. Un Oscar es más que una estatuilla dorada, es un acelerador de carrera que puede conducir a más trabajo y salarios más altos", rezaba un comunicado de la organización hollywoodense Women in Film.

En los casi 100 años de historia de los Oscar, sólo siete mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor Director y tres de ellas ganaron el premio. La primera fue Kathryn Bigelow, galardonada en 2010 por su película The Hurt Locker.

La mayoría de los Oscar son para hombres

La polémica llevó al equipo de análisis de datos de DW a profundizar en el tema y examinar las características predominantes de los cineastas que han ganado el Oscar de dirección a lo largo de la historia.

El resultado de la investigación: tres de cada cuatro nominados son estadounidenses y 97 % son hombres. Además, más de una cuarta parte de los directores nominados a lo largo de la historia han ganado más de una vez en esta categoría. El 96 % de las películas ganadoras son dramas (aunque algunas cruzan géneros).

Chloe Zhao ganó un Oscar en la categoría de Mejor Director en 2021.

A Gabriel Rossman, profesor de sociología de la UCLA, no le sorprenden estas estadísticas. Los datos representaban básicamente al típico director de Hollywood, dice.

Para cambiar esta situación, la academia creó la Gold Fellowship, un programa de becas para mujeres cineastas. Pero a pesar de los esfuerzos, Rossman sigue siendo crítico con el papel de la organización. Los Oscar se concibieron originalmente para un público amplio, afirma. Pero se está convirtiendo en algo que "sólo interesa a una comunidad de iniciados". Los índices de audiencia lo dicen todo. En la última década, la audiencia de los Oscar ha experimentado una fuerte tendencia a la baja.

Distribución desigual de nominaciones

Utilizando la base de datos pública de los premios, DW también descubrió que las nominaciones al Mejor Director están desigualmente distribuidas. Sólo un selecto grupo de cineastas son premiados. Una quinta parte de todos los directores del club de nominados fueron nominados al menos tres veces. Ellos representaron la mitad de todas las nominaciones.

El director con más nominaciones de todos los tiempos es William Wyler (Ben-Hur, 1960), quien recibió 12 nominaciones, seguido de Martin Scorsese y Billy Wilder, ambos nominados ocho veces. Muchos otros cineastas, entre ellos Steven Spielberg, recibieron siete nominaciones.

Las nominaciones a los Oscar son de gran importancia para el éxito de las películas y la recaudación de taquilla, como descubrieron investigadores de la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo. El público se orienta por las nominaciones cuando va al cine.

Según Rossman, hay dos posibles razones para el desigual reparto: "Una explicación es que estos directores de primera fila son simplemente los de más talento. Eso significaría que aunque se distribuyeran todos los recursos arbitrariamente, seguirían haciendo las mejores películas. Creo que hay algo de verdad en eso, pero no mucha. La razón principal es probablemente que estos directores de primera línea tienen acceso a los mejores proyectos precisamente porque son los más famosos".

(mn/rr)