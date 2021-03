Woody Allen habla sobre la acusación por abuso sexual de su hija

En la primera entrevista de Woody Allen en la televisión estadounidense en casi 30 años, realizada en julio y publicada este domingo (29.03.2021) en la cadena Paramount Plus, el cineasta vuelve a negar que haya abusado sexualmente de su hija Dylan Farrow.

Allen ha mantenido esa inocencia durante casi 30 años desde que estalló la polémica en 1992. El director nunca fue arrestado o procesado por la acusación de abuso sexual. Fue investigado por la policía estatal en Connecticut, donde viven su expareja Mia Farrow y sus hijos.

Allen reitera su inocencia

La entrevista, realizada por el corresponsal de CBS News Lee Cowan para "CBS Sunday Morning", roza la superficie de las acusaciones de hace décadas contra Allen. La entrevista tuvo lugar el verano pasado, pero se realizó y se publicó a raíz de la conclusión el 14 de marzo de la docuserie de HBO de cuatro partes "Allen contra Farrow", que volvió a poner las acusaciones de Farrow en el punto de mira. Allen no participó en esa serie.

Es "absurdo, pero el desprestigio se ha mantenido", dijo Allen sobre las acusaciones. "Siguen prefiriendo aferrarse, si no a la idea de que abusé de Dylan, a la posibilidad de que abusé de ella. Nada de lo que hice con Dylan en su vida podría ser malinterpretado como eso", dijo Allen.

Woody Allen con su pareja Mia Farrow, su hija adoptiva Dylan O'Sullivan y su hijo Satchel en 1988.

"Allen contra Farrow"

El presunto incidente fue recientemente reexaminado en el documental de la HBO "Allen contra Farrow", con nuevos testimonios de Dylan y Mia Farrow, entre otros.

El especial "CBS Sunday Morning" se rodó mucho antes de que se emitiera el documental. Allen, que no prestó testimonio en la docuserie, dijo que la grabación de la CBS fue su primera entrevista ante las cámaras estadounidenses en 30 años.

"Creo que ella lo piensa", dijo Allen sobre Dylan. "Era una buena chica, y creo que lo piensa. No creo que se lo esté inventando, no creo que esté mintiendo. Creo que ella lo cree".

Allen también habló de su relación y su matrimonio con la hija adoptiva de Mia Farrow, Soon-Yi Previn. "Lo último que se quería era herir los sentimientos de nadie", dijo Allen sobre el descubrimiento de su relación, que desencadenó una ruptura salvajemente pública y amarga entre él y Mia Farrow. "Lo que queríamos era que al final se supiera que teníamos una relación".

La actriz Mia Farrow y su hija Dylan Farrow asisten a la Gala TIME 100 en 2016.

Añadió que "nunca hubo un momento en el que no fuera lo más natural del mundo [...] no me dio tregua, porque la relación con Soon-Yi fue muy gradual. No fue como si saliera con ella una noche y la besara".

En referencia a su relación con Mia Farrow, Allen minimizó lo que fue más de 10 años de su vida: "Nunca viví con Mia, nunca dormí en casa de Mia en todos los años que salí con ella. Teníamos una relación, pero nunca fue relación matrimonial", explicó.

Allen termina la entrevista proclamando que no le importa lo que la gente piense de él. "No me molesta", dijo.

FEW (Variety, Rolling Stone, Frankfurter Allgemeine Zeitung)