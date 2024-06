Eurocopa: Wirtz y Musiala encienden los sueños de Alemania

Después de que los aficionados escoceses mostraran a los locales lo que era bailar y Alemania mostrara a Europa cómo era una ceremonia inaugural conservadora, llegó el momento de jugar fútbol.

Alemania, tanto el país como la selección, ha estado esperando que finalmente comience la Eurocopa 2024. De hecho, sólo en las últimas dos semanas, el equipo afrontó un debate sobre su portero y su forma, mientras el país todavía se recupera de los reveladores resultados de las recientes elecciones europeas.

El fútbol nunca iba a cambiar eso, pero ciertamente parecía que después de tanto hablar sobre lo que una buena actuación de Alemania en este torneo podría significar para el país, era hora de descubrir qué puede ofrecer la selección.

Victoria contundente para Alemania

La respuesta resultó ser una actuación perfecta para el partido inaugural de la Eurocopa en casa. Los anfitriones arrasaron con Escocia con la velocidad de un equipo que busca desterrar los problemas de los últimos años. Por primera vez desde 2016, Alemania gana su primer partido en un torneo importante.

"No creo que hubiésemos podido tener un mejor comienzo. Queríamos empezar bien el torneo y lo hicimos", dijo Jamal Musiala después. "Vimos el ambiente en todo el país y eso es lo que necesitamos".

Los defensores de Alemania no tuvieron muchas preocupaciones durante el partido Imagen: Antonio Calanni/AP Photo/picture alliance

No hubo un momento álgido que igualara el gol de Philipp Lahm en el partido inaugural de la Copa Mundial de 2006 contra Costa Rica, pero la forma de la victoria habrá hecho que las multitudes en los festivales de fanáticos de todo el país salten de alegría.

El disparo de Florian Wirtz a 108 km/h en el segundo palo hizo estallar al entrenador Julian Nagelsmann en una algarabía de venas abultadas en el cuello y puños cerrados. Musiala bailó dentro de la defensa escocesa antes de clavar el balón en la parte superior de la portería para rematar apropiadamente el precioso pase de Ilkay Gündogan.

El penalti de Kai Havertz (que provocó la expulsión de Ryan Porteous) antes del descanso fue la guinda. En el entretiempo, el muro azul oscuro de los aficionados escoceses se había apaciguado. Al final, gracias a Niclas Füllkrug y Emre Can, el marcador quedó en 5-1. Éste era ahora el partido de Alemania.

Dos días después de que Musiala dijera que Alemania tenía que asegurarse de "no morir en la belleza", el mediocampista del Bayern Munich jugó un papel clave para asegurarse de que el equipo de Nagelsmann viviera en ella. Una multitud alemana más vocal claramente sintió lo mismo cuando tanto Musiala como Wirtz recibieron una gran ovación cuando fueron sustituidos.

Alemania fue despiadada en el partido inaugural de la Eurocopa 2024 Imagen: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Wirtz, que jugó su primer torneo, no pareció intimidado por el ambiente o la presión de jugar en una Eurocopa en casa. Gündogan hizo caso omiso a las sugerencias de que estaba fuera de lugar y de forma.

Musiala redescubrió su primer toque en el momento adecuado y Wirtz iluminó el escenario. La noche fue tan tranquila que no hubo necesidad de hablar de Manuel Neuer (no pudo hacer nada ante el extraño gol en propia puerta de Antonio Rüdiger). Cinco goles de cinco jugadores diferentes: esto no podría haber salido mejor si Nagelsmann lo hubiera diseñado él mismo.

"En los primeros 20 minutos estuvimos impresionantes", dijo Nagelsmann después. "Era muy importante que hoy no sólo una persona recibiera las flores, sino que pudiéramos distribuirlas".

El verano comienza aquí

También era un guion que a la UEFA le habría encantado si lo hubiera visto antes. Los anfitriones ganaron de forma emocionante después de que ambos grupos de aficionados disfrutaran de una tarde de cerveza y gaita bajo el sol del centro de la ciudad de Múnich. Unidos por el fútbol, ​​efectivamente.

El autor británico Musa Okwonga escribió recientemente: "En esta Eurocopa, Alemania está jugando por algo más que un simple trofeo". Una mirada a los acontecimientos en todo el país en las últimas dos semanas lo deja muy claro. Y aunque un equipo de fútbol no puede resolver eso, si así es como Alemania va a jugar todo el mes, entonces su impacto será notable y tal vez incluso duradero.

