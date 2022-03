Will Smith golpea a Chris Rock en los Óscar: todo lo que hay que saber sobre el incidente sin precedentes en Hollywood

Una bofetada y luego un Óscar: la estrella de Hollywood Will Smith causó un gran revuelo en los premios de la Academia de este año. El actor dio un puñetazo en la cara al cómico Chris Rock en el escenario del Dolby Theatre de Hollywood este domingo (27.03.2022) por la noche (hora local) después de que Rock hiciera una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Poco después, Smith ganó el Óscar al mejor actor principal por su papel en King Richard.

¿Cuál fue la broma que enfureció a Will Smith?

Chris Rock se burló de Jada Pinkett Smith, que sufre de pérdida de cabello, cuando anunció el Óscar al Mejor Largometraje Documental. El comediante y actor comparó a la mujer de 50 años, que hizo pública su condición en 2018, con la actriz Demi Moore en la película de 1997 "La teniente O'Neil" (G.I. Jane), en la que Moore interpreta a una soldado de élite con la cabeza rapada.

Ahora, dirigiéndose a la esposa calva de Smith, Rock dijo: "Estoy deseando ver G.I. Jane 2". Mientras que Pinkett Smith aparentemente puso los ojos en blanco con poca diversión, su marido snrió inicialmente. Pero entonces el hombre de 53 años irrumpió en el escenario y le dio una fuerte bofetada a Rock en la cara con la palma de la mano.

"No pongas el nombre de mi mujer en tu puta boca"

Volviendo a su asiento junto a su mujer, le gritó dos veces a Rock: "No pongas el nombre de mi mujer en tu puta boca". Los organizadores de la gala apagaron brevemente la emisión de sonido.

La escena causó conmoción y confusión, en las redes online y también en el propio Dolby Theatre. Al principio, no estaba del todo claro si la bofetada era posiblemente solo un montaje. "Vaya, vaya. Will Smith me dio un buen puñetazo", dijo Rock tras el incidente.

Pinkett Smith, que ha reconocido en público que padece un problema de alopecia (un trastorno que produce calvicie), se presentó en la ceremonia con la cabeza rapada.

¿Qué ocurrió en el corte comercial?

El momento conmocionó al público del Dolby Theatre y a los espectadores en casa. En la pausa publicitaria, el presentador Daniel Kaluuya se acercó a abrazar a Smith, y Denzel Washington le acompañó a un lado del escenario. Los dos hablaron y se abrazaron y Tyler Perry se acercó para hablar también.

Smith compartió lo que le dijo Washington: "En tu mejor momento, ten cuidado porque es cuando el diablo viene a por ti". "Espero que la Academia me invite de nuevo", dijo Will Smith, posteriormente al concluir sus comentarios en el escenario.

Unos minutos más tarde, el rapero Sean Combs, en el escenario para presentar un homenaje a "El Padrino", trató de hacer de pacificador y sugirió que Smith y Rock resolvieran sus diferencias en una fiesta posterior a los Óscar. "Will y Chris, vamos a resolverlo como una familia en la fiesta del oro", dijo Combs.

Celebridades se acercan a Will Smith entre bastidores

Las repercusiones no se detuvieron ahí. Varias personas se acercaron a Smith y Pinkett Smith en las pausas publicitarias que siguieron; Keith Urban abrazó a Smith durante un parón del espectáculo, y Nicole Kidman también se acercó a decir unas palabras.

Entre bastidores, durante las sesiones de entrevistas con los ganadores, el incidente entre Rock y Smith parecía algo de lo que pocos, o nadie, querían hablar. "No voy a hablar de eso", dijo Ahmir "Questlove" Thompson, el director de "Summer of Soul", que ganó el Óscar al mejor documental.

Will Smith se disculpa, menos a Rock: "El amor te hace hacer locuras"

Poco después se anunció el Óscar al mejor actor principal, que ganó Smith por su interpretación del padre de las tenistas Venus y Serena Williams en "King Richard". Pronunció su discurso de aceptación entre lágrimas.

"Richard Williams fue un feroz defensor de su familia", dijo Smith. "El arte imita a la vida. Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams. Pero el amor te hace hacer locuras". Smith se disculpó en el escenario con la Academia de los Óscar y con los demás nominados, pero no con Chris Rock.

A lo largo de la velada se hicieron referencias al incidente. Por ejemplo, la comediante Amy Schumer, una de las presentadoras de la noche, dijo al volver al escenario: "¿Me he perdido algo? De alguna manera, el ambiente es diferente aquí".

La Academia de los Óscar Rock no presenta cargos

La Policía de Los Ángeles dijo que estaba al tanto del incidente. Sin embargo, Rock no había presentado cargos. La Academia de los Óscar subrayó en Twitter que "no aprueba ninguna forma de violencia".

"Las entidades de investigación de LAPD (policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante la ceremonia de los Premios de la Academia", dijo el departamento policial a la CNN.

"El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se negó a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", agregó la policía.

Bromas previas de Chris Rock a Jada Pinkett Smith

Pinkett Smith también fue objeto de bromas por parte de Rock cuando presentó los Óscar en 2016. Ella no asistió a los Óscar ese año, diciendo en ese momento que su decisión se derivaba de la falta de diversidad entre los nominados a los premios y cómo los artistas negros no estaban debidamente representados.

"Pero ¿qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike Lee se volvió loco... Jada Pinkett Smith se volvió loca. Will Smith se volvió loco. Todo el mundo se volvió loco", dijo Rock durante su monólogo. "Jada dijo que no iba a venir, protestando. ¿No está en un programa de televisión? Que Jada boicotee los Oscar es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna: no me han invitado".

Los famosos reaccionan ante el exabrupto de Will Smith

Estas son algunas de las reacciones de los famosos en las redes sociales:

Actor y rapero Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith:

"Y así es como lo hacemos".

La actriz Mia Farrow:

"Era solo una broma. Las bromas son lo que hace Chris Rock. Siempre ha sido atrevido. Esta fue una broma suave para él. Y me encanta GI Jane".

Comediante Kathy Griffin:

"Déjame decirte algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un Comediante. Ahora todos tenemos que preocuparnos de quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y en los teatros".

La actriz Sophia Bush:

"La violencia no está bien. La agresión nunca es la respuesta. Además... Esta es la segunda vez que Chris se burla de Jada en el escenario de los #Óscars, y esta noche ha ido a por su alopecia. Burlarse de la enfermedad autoinmune de alguien está mal. Hacerlo a propósito es cruel. Ambos necesitan un respiro".

El presentador de Talk Show Conan O'Brien:

"Acabo de ver la bofetada de Will Smith. ¿Alguien tiene un programa nocturno... que me pueda prestar para mañana?".

Director de cine Rob Reiner:

"Will Smith le debe a Chris Rock una enorme disculpa. No hay excusa para lo que hizo. Tiene suerte de que Chris no presente cargos por agresión".

Autor Bernanrdine Evaristo:

"Qué cosa para despertarse. Solo el quinto hombre negro en casi 100 años que gana un Óscar como protagonista masculino, y el primero en 16 años, recurre a la violencia en lugar de utilizar el poder de las palabras para arremeter contra Chris Rock. Luego afirma que Dios y el amor le obligaron a hacerlo".

Actriz y modelo Josie Turner-Smith:

"y en cuanto a *ese incidente* va ..... todavía lo estoy procesando. Tengo vergüenza de segunda mano por todos los involucrados".

El actor Cary Elwes:

"Las "vasijas del amor" que he conocido o admirado nunca han actuado con violencia contra otro ser humano...".

FEW (AFP, EFE, AP, Reuters)