Este refrán alemán es muy antiguo y muy probablemente proviene del sector agrícola. "Wer rastet, der rostet” quiere decir: "Si no te mueves, te oxidas”. Su significado está muy claro, si uno no usa una maquina, esta con el tiempo se oxida y, eventualmente, deja de funcionar. Algo parecido pasa con nuestro cuerpo, por eso es fundamental mantenernos activos, tanto física como mentalmente. Por ejemplo, una persona que pasa muchas horas sentada y es muy sedentaria, cuando se quiere mover le duelen los huesos y en general todo el cuerpo. Eso se debe a la falta de movimiento: las articulaciones se "oxidan”. Para que no suceda esto, hay que moverse, aunque sea unos pocos minutos todos los días.