Washington acusa a Rusia de probar un nuevo arma antisatélites

"Los representantes norteamericanos y británicos vuelven a presentar una imagen tergiversada para distraer a la comunidad internacional de las verdaderas amenazas en el espacio y justificar el emplazamiento de armas y el financiamiento adicional para estos fines", indicó el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado este viernes (24.07.2020). Las acusaciones, asegura Moscú, forman parte de "una campaña informativa enfocada a desacreditar las actividades rusas en el espacio".

Estados Unidos, secundado por el Reino Unido, acusó ayer a Rusia de probar un arma que podría ser utilizada para destruir satélites en el espacio y se mostró preocupado ante la nueva amenaza. La Fuerza Espacial estadounidense "tiene pruebas" de que Moscú "realizó una prueba no destructiva de un arma antisatélite desde el espacio" el 15 de julio, según indicó en un comunicado. "La prueba de la semana pasada es un nuevo ejemplo de que las amenazas contra las instalaciones espaciales de Estados Unidos y sus aliados son reales, serias y crecientes", añadió la Fuerza Espacial.

Renegociación del tratado START el lunes

"Es inaceptable", tuiteó el negociador estadounidense sobre desarme, Marshall Billingslea, que afirmó que iba a abordar ese "grave problema" la semana próxima en Viena, durante conversaciones para sustituir el tratado bilateral New START sobre la limitación del número de ojivas nucleares en Estados Unidos y Rusia.

A raíz de las acusaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo hoy que "Rusia siempre ha sido y sigue siendo un país comprometido con la tarea de la desmilitarización plena del espacio y de no emplazar armas en el espacio". "No se comprende cuál es el objetivo que persiguen los colegas estadounidenses. Quisiéramos confiar en que no buscan predeterminar el tono y los resultados de la reunión y obstaculizar el importante diálogo bilateral sobre los temas espaciales y la estabilidad estratégica en general", añade.

Nueva carrera espacial

Según el Comando Espacial de Estados Unidos, Rusia puso un objeto en órbita desde el satélite Cosmos 2543, desplegado, según información de medios estatales rusos, por otro satélite, el Cosmos 2542, lanzado el 25 de noviembre de 2019 por el ejército ruso. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el satélite está destinado a "monitorear el estado de los satélites rusos", pero el diario estatal Rossiyskaya Gazeta dijo que tiene la capacidad de "obtener información de los satélites de otros".

El sistema utilizado en la prueba de la semana pasada es el mismo sobre el que alertó la Fuerza Espacial estadounidense hace meses, cuando Rusia se aproximó a un satélite del gobierno estadounidense, declaró el general Jay Raymond, que dirige esta rama de las fuerzas armadas. "Se trata de una nueva prueba de los esfuerzos constantes de Rusia para desarrollar y probar sistemas desde el espacio, de acuerdo con la doctrina militar del Kremlin que quiere recurrir a armas que mantengan las instalaciones de Estados Unidos y sus aliados bajo amenaza", añadió Raymond, citado en el comunicado.

"Rusia lanzó este objeto en las inmediaciones de otro satélite ruso, lo cual es similar a la actividad en órbita realizada por Rusia en 2017, e inconsistente con la misión declarada del sistema como satélite inspector", refirió el comando estadounidense en un comunicado. "Este caso destaca la defensa hipócrita de Rusia del control de armas en el espacio", dijo Christopher Ford, subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas.

El conflicto entre Washington y Moscú se produce poco después de que China lanzara el jueves un vehículo que explorará la superficie de Marte, una misión que coincide con otra similar de Estados Unidos, una muestra de que las potencias están llevando su rivalidad al espacio.

lgc (afp/efe)

