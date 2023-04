Wang Yi insta a Annalena Baerbock a "no apoyar a separatistas de Taiwán"

El director de la comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi, instó este sábado (15.04.2023) a la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, a oponerse firmemente a "las actividades separatistas taiwanesas". Wang está considerado el máximo responsable de la diplomacia china, por encima de su ministro de Exteriores, con el que Baerbock se entrevistó ayer.

"China apoyó la reunificación alemana, y se espera que Alemania apoye la reunificación pacífica de China. Para salvaguardar la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, hay que oponerse firmemente a las actividades de los separatistas que buscan la 'independencia' de Taiwán", dijo Wang Yi durante una reunión este sábado con Baerbock, recoge la prensa local.

Y agregó que el "regreso a China" de Taiwán es un componente importante del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Wang añadió que China está dispuesta a "fortalecer la comunicación con Alemania" y prepararse para una nueva ronda de consultas entre los dos países.

Taiwán y Ucrania en la agenda

Ayer, Baerbock advirtió tras una reunión con su homólogo chino, Qin Gang, que el estallido de un conflicto militar por Taiwán constituiría un "escenario de horror" con implicaciones en la economía mundial. "Las ondas de choque de semejante crisis de la economía mundial también afectarían a China y a Alemania por ser naciones comerciales", declaró.

El gobierno de Taiwán dijo hoy aprobar firmemente los comentarios de Baerbock. "El Ministerio de Relaciones Exteriores agradece a muchos funcionarios de alto nivel en los departamentos ejecutivos de varios países, incluida Alemania, por su solidaridad con Taiwán", afirma en un comunicado. La ministra alemana confirmó que su país mantiene su política de "una sola China" pero que, al mismo tiempo, el Gobierno de Berlín está preocupado por la situación actual en torno a la isla de Taiwán, donde fuerzas chinas han llevado a cabo maniobras militares el pasado fin de semana.

Además, pidió a China que presione a Rusia para "detener la guerra" de Ucrania. "Me pregunto por qué la postura china no incluye hasta ahora una petición al agresor ruso para que detenga la guerra", dijo la jefa de la diplomacia alemana ayer en Pekín, en su rueda de prensa conjunta con Qin Gang. Este, por su parte, ofreció garantías de que China no suministrará a Rusia armas para luchar contra Ucrania.

Corea del Sur y Japón, siguientes etapas de Baerbock

Con el viaje de la ministra alemana a China se reanudó el formato de conversación conocido como diálogo estratégico que ambos Estados emprendieron en 2014. Hoy sábado, la ministra viajará a Corea del Sur, donde visitará la zona desmilitarizada que separa al país de Corea del Norte y mantendrá un diálogo estratégico con su homólogo coreano en Seúl, además de reunirse con refugiados del Norte.

Luego se desplazará a Japón, donde participará en una reunión de ministros de Exteriores del G7 en la que se tratarán cuestiones como las relaciones con China, la cooperación en el Indopacífico y la guerra de Ucrania, cuestión en la que la última reunión del G20 en Nueva Dehli no alcanzó ningún consenso.

lgc (efe/afp/rtr/dpa)