Wagner quiere dejar posiciones en Bajmut a tropas chechenas

El líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, agradeció este sábado (06.05.2023) al dirigente checheno Ramzan Kadirov por haber ofrecido a sus fuerzas para ocupar las posiciones que los combatientes mercenarios supuestamente abandonarán en Bajmut el próximo miércoles, y aseguró que ya negocia con representantes de las tropas chechenas el traspaso.

"Ya estoy contactando a sus representantes para que a las 00.00 hora local del 10 de mayo, exactamente en el momento en que, según nuestros cálculos, agotaremos por completo nuestro potencial de combate, los compañeros tomen nuestro lugar y continúen el asalto a Bajmut", indicó Prigozhin en su canal de Telegram. Poco más tarde se informó que ya se había elevado la solicitud a Moscú.

Prigozhin, un empresario cercano al régimen dueño de un ejército privado de mercenarios, recalcó que quedan "poco más de dos kilómetros cuadrados por tomar" en Bajmut, que será "controlada sin duda por las fuerzas de Ajmat", en referencia a las tropas de Kadirov. También expresó su confianza en que las tropas chechenas puedan obtener los recursos necesarios del Ministerio de Defensa para conquistar la ciudad, a diferencia de sus propias unidades mercenarias, que sufren escasez de munición, según la denuncia de Prigozhin.

Ucrania no ve retirada inminente

Pocas horas antes, el jefe de Wagner había anunciado la decisión de ordenar la retirada de sus fuerzas de Bajmut, acusando falta de munición y pérdidas gigantescas de hombres en combate. Kadirov escribió entonces en Telegram que sus unidades podrían asumir esa labor. "Si se va el hermano mayor Prigozhin y Wagner, entonces el Estado Mayor pierde una unidad experimentada, pero en su lugar vendrá el hermano menor Kadirov y (la unidad especial) Ajmat", escribió.

Las fuerzas armadas ucranianas, sin embargo, informaron la noche del viernes que no ven ninguna intención por parte de Wagner de abandonar Bajmut. De acuerdo con inteligencia, no hay señales de una retirada inminente ni movimiento de fuerzas. "Estas declaraciones (de Prigozhin) fueron realizadas entendiendo que no podrá cumplir con su promesa de capturar Bajmut el 9 de mayo”, apuntó Andriy Chernyak, funcionario de inteligencia ucraniana.

Además, las fuerzas ucranianas contradicen la queja de Prigozhin de escasez de municiones. "Solo hoy (viernes) dispararon 520 rondas de artillería de distinto tipo” contra Bajmut y sus alrededores, informa un reporte.

DZC (EFE, dpa, AFP)