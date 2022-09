"Vostok 2022": los amigos de Rusia exhiben sus armas

Luego de preparativos de varias semanas, Moscú dio la señal de largada para la maniobra militar "Vostok 2022". Hasta el 5 de septiembre, la Fuerza Aérea y los paracaidistas se reúnen en un total de 13 áreas de entrenamiento militar en Rusia, para demostrar su preparación operativa. Los ejercicios se llevan a cabo en Siberia, en el lejano oriente ruso, así como en el Mar de Ojotsk y en el Mar de Japón.

Si bien la cúpula rusa no ha anunciado la cantidad exacta de soldados involucrados, se calcula que involucra a unos 50.000 soldados, 140 aviones y 60 buques de guerra. Así que "Vostok" será significativamente menor este año que en 2018, cuando Moscú contaba para "Vostok” con 300.000 soldados, tantos como nunca antes desde el final de la Guerra Fría.

Este año, el compromiso de numerosos países socios está atrayendo la atención internacional. La señal de Rusia hacia Occidente es clara: Moscú todavía tiene aliados fuertes y cercanos, y es capaz de realizar maniobras a gran escala, aunque muchas tropas están inmovilizadas en Ucrania.

China: de rival a socio

La República Popular China es el socio más poderoso de las maniobras "Vostok 2022". Ya durante "Vostok 2018", Pekín había enviado varios miles de soldados a Rusia, para subrayar su solidaridad con Moscú. A pesar de que China fue considerado durante mucho tiempo un rival estratégico de Rusia, los chinos ya estaban integrados en todos los niveles en esos ejercicios. Moscú había apostado, durante sus grandes maniobras en varios distritos militares en años anteriores, sobre todo a países aliados que estuvieron bajo el control directo de Moscú en tiempos de la Unión Soviética.

El ataque ruso a Ucrania no fue para Pekín un motivo para cancelar su participación en estas grandes maniobras en su frontera nororiental. Por el contrario, "el objetivo es profundizar una cooperación práctica y amistosa con los Ejércitos de los Estados participantes, elevar el nivel de la cooperación estratégica entre los participantes, y fortalecer la capacidad de reaccionar a diferentes amenazas a la seguridad", informa el Ministerio de Defensa chino.

Las primeras tropas chinas ya llegaron a comienzos de esta semana al territorio de Primorie, en el lejano este de Rusia. Para ambos países, que inmediatamente antes del inicio de la guerra se prometieron "amistad sin fronteras", "Vostok 2022" no es la primera maniobra desde el ataque ruso a Ucrania. Ya en mayo, entraban bombarderos de ambas naciones en la región alrededor de Japón y Corea del Sur. Sin embargo, la estrecha alianza entre Pekín y Moscú no puede ocultar el hecho de que Pekín aún no ha apoyado activamente a Rusia en Ucrania con soldados o equipo militar pesado.

Ceremonia de apertura de las maniobras "Vostok 2022": Rusia y sus socios confían en la cooperación.

India: en busca del término medio

Al igual que China, India también desistió de juzgar a Rusia por su invasión de Ucrania. Los líderes indios buscan un compromiso. Por un lado, ayuda humanitaria para Ucrania, por el otro, la continuación de una estrecha cooperación con Rusia. Eso se hace evidente, por ejemplo, en las grandes cantidades el petróleo ruso despreciado por Occidente que compra la India.

En lo que respecta a la cooperación militar, Nueva Delhi busca el contacto con ambas partes. Recientemente, unidades especiales estadounidenses entrenaron con sus colegas indios en la frontera con China. Pero medios indios informaron hace semanas de que la India participaría en las maniobras militares "Vostok". Y, actualmente, se especula con que la India podría comprar un caza supersónico ruso de largo alcance.

La participación de tropas indias en maniobras rusas no es una novedad. En 2021, ese país envió una delegación a las maniobras "Zapad" al oeste de Rusia. No obstante, el apoyo concreto de la India en "Vostok 2022" es muy moderado: el contingente cuenta con unos 75 soldados.

Bielorrusia: en las garras de Putin

En el invierno de 2022, Bielorrusia sirvió como área de partida para que las tropas rusas invadieran Ucrania. Según la versión rusa, los más de 100.000 soldados solo fueron reunidos para una maniobra militar conjunta. Y, hasta ahora, el dictador Alexander Lukashenko ha evitado intervenir en la guerra con sus propios soldados.

Sin embargo, Lukashenko sí envió un pequeño contingente de soldados a los simulacros de Vostok de este año. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia dijo que no más de 250 efectivos de una brigada mecanizada se unirían a las maniobras.

Tayikistán y Mongolia: dependientes de Moscú

Poco sorprendente es también la participación de Tayikistán y Mongolia en "Vostok 2022". Ambos Estados mantienen una estrecha cooperación militar con Rusia y también dependen económicamente de Moscú.

Además, la participación china también podría contribuir a la presencia mongola y tayika en las maniobras. Tradicionalmente, la política exterior mongola tiene como objetivo mantener buenas y equitativas relaciones con sus únicos vecinos, Rusia y China.

Y además del significado simbólico de su participación, es posible que ambos países también deseen ver la tecnología militar rusa de cerca en la práctica.

