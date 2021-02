Von der Leyen felicita a Draghi como primer ministro italiano

La semana en imágenes (del 8 al 14 de febrero de 2021)

Muere Mary Wilson, cofundadora de The Supremes

La cantante Mary Wilson (izq), fundadora del trío The Supremes junto a Diana Ross (c) y Florence Ballard (sustituída por Cindy Birdson, der. en la foto), falleció a los 76 años en su domicilio en Henderson, Nevada, EE. UU. La noticia fue confirmada por su representante, quien no especificó los motivos de la muerte de la cantante de uno de los grupos femeninos más exitosos de la música moderna.