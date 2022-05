La ayuda no siempre llega a tiempo

En esta ambulancia yace el cuerpo de un soldado ucraniano. La ayuda no llega a tiempo para muchos heridos. Después de más de ocho semanas de guerra, hay decenas de miles de víctimas, no solo en el bando ucraniano, sino también en el ruso. Y todavía no se vislumbra un cese de los combates.