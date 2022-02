Volodimir Zelenski: de cómico a gestor de crisis

De entre todos los candidatos, un actor, un payaso político, menospreciado incluso por sus partidarios, llegó al cargo más alto del país. En realidad, es impensable, pero el hombre tiene algo de lo que carecen muchos políticos, que le permite elevarse por encima de sí mismo y alcanzar la máxima forma, especialmente en tiempos de crisis: es un comunicador excepcional. Muchas de sus frases serán recordadas durante mucho tiempo y acabarán entrando en los libros de historia.

Ronald Reagan, elegido 40º presidente de los EE.UU. en 1980, pronuncia la frase más citada del período de transición en la Puerta de Brandeburgo el 12 de junio de 1987. "Sr. Gorbachov, abra esta puerta. Derribe este muro".

45 años después, un hombre con un currículum similar saluda a sus compatriotas con mensajes de video con "¡Pueblo libre, país libre". Volodimir Zelenski dice frases como "Los ucranianos somos una nación pacífica. Pero si nos quedamos callados hoy, mañana habremos desaparecido". Y critica duramente la falta de apoyo del exterior: "Necesitamos una coalición antiguerra. Estamos defendiendo nuestro Estado solos. Las fuerzas más poderosas del mundo solo están mirando".

De "servidor del pueblo" a Presidente de Ucrania

Ronald Reagan, que murió hace 18 años, sigue siendo venerado como un santo por mucha gente en Estados Unidos. Actualmente, Zelenski se esfuerza por alcanzar un estatus semejante en su país. Sin embargo, no está del todo claro qué pasará con él en los próximos días y semanas. Circulan informes de que Zelenski va a ser asesinado por Rusia. Él mismo especula que el ataque ruso tiene como objetivo derrocarlo. El enemigo lo ha declarado el objetivo número uno.

El presidente Volodimir Zelenski en la ciudad de Rivne.

De ser un animador que satirizaba la corrupción y la mala gestión en Ucrania en la popular serie "Servidores del pueblo" hace unos años, Zelenski ha evolucionado hasta convertirse en un serio estadista que, en la crisis, parece dar la nota adecuada sin esfuerzo. Quizá precisamente porque aprendió antes de su presidencia como presentador de espectáculos, actor cómico y excepcional talento retórico, qué palabras utilizar para lograr el mayor impacto y fuerza posibles.

Mientras la situación en Ucrania parece cada vez más amenazante ante el ataque ruso, los llamamientos de Zelenski son cada vez más poderosos. Los observadores consideran su discurso poco después de la invasión rusa como el mejor de su vida. Emocionado, desafiando a la muerte y, al mismo tiempo, decidido, dice a las tropas rusas: "¡Si atacan, nos verán la cara, no la espalda!"

El presidente ucraniano también domina a la perfección el tono de la comunicación en Twitter. Cada hora lanza al mundo declaraciones precisas, agradeciendo a Suecia en ucraniano e inglés el viernes (25.2.2022) a mediodía su apoyo militar, técnico y humanitario. Y concluye con el llamamiento: "¡Formemos juntos una coalición anti-Putin!".

El duelo mediático con Vladimir Putin

Forma parte de la historia paradójica de esta guerra el hecho de que Ucrania esté irremediablemente superada por los agresores rusos desde el punto de vista militar, pero Zelenski derrota claramente a Vladimir Putin desde el punto de vista retórico. Tras el confuso discurso de una hora del presidente ruso sobre el reconocimiento de los territorios separatistas del este de Ucrania, Volodimir Zelenski tranquiliza a sus compatriotas: "¡Que no cunda el pánico! Somos fuertes y estamos preparados para todo. Derrotaremos a todos, porque somos Ucrania", evitando así un pánico masivo.

Conferencia de prensa en Francia en 2019: Volodimir Zelenski, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Vladimir Putin

En tanto, cuando el presidente ruso habla de un "genocidio" en el este de Ucrania y argumenta con la "desnazificación" como razón para la guerra, debe parecerle una burla a Zelenski. El jefe de Estado ucraniano, que creció en una familia de habla rusa, es de origen judío. Su abuelo estuvo en el Ejército Rojo, su hermano fue víctima del Holocausto.

No siempre tan popular

Probablemente, Zelenski nunca ha sido tan popular en Ucrania como ahora. Sin embargo, muchos de sus compatriotas no estaban nada satisfechos con su jefe de Estado antes de la guerra con Rusia. Cuando asumió el cargo hace tres años, no pudo cumplir su promesa de poner fin al conflicto en el este de Ucrania. Los avances del Acuerdo de Minsk no se materializaron y los acuerdos se fueron evaporando.

Despliegue militar ruso en el este de Ucrania

Y luego está el escándalo de los Papeles de Pandora, en el que su nombre, el de un luchador contra los oligarcas supuestamente limpio aparecía como involucrado.

Las investigaciones de una red internacional de periodistas revelaron que Zelenski posee empresas en paraísos fiscales pagadas de forma indirecta por un oligarca. Según el informe, el presidente ucraniano invirtió parte de los ingresos en propiedades inmobiliarias en Londres, y se dice que su esposa, Elena, sigue obteniendo beneficios de los activos en el extranjero.

Por cierto, Ronald Reagan era considerado a finales de los años 70, un hombre "del pasado”. En las primarias republicanas internas para la candidatura presidencial, no había conseguido ganar a Richard Nixon en 1968, ni a Gerald Ford en 1976. Pero cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979 y la Guerra Fría volvió a estallar, Reagan ganó las elecciones un año después contra el desafortunado Jimmy Carter.

Más de cuatro décadas después, y tras el ataque de Rusia a Ucrania, el mundo se enfrenta a una nueva versión de la Guerra Fría. El papel de Volodimir Zelenski en ella está aún por verse. (md/ms)