Vladimir Putin dice que no tiene previsto decretar la ley marcial en Rusia

El mandatario ruso aseguró que no existen motivos para imponer una ley marcial, ya que no hay situaciones de combates y espera que esto "no ocurra". Putin añadió también que hay intentos por "desestabilizar la sociedad".

El presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó este sábado (05.03.2022) que no tiene considerado introducir una ley marcial en el país porque no hay razones para ello, respondiendo así a los rumores que habían surgido tras el inicio de la invasión en Ucrania. "La ley marcial se aplica (...) en caso de agresión especialmente en las regiones donde tuvieron lugar combates. No tenemos una situación de ese tipo, y espero que no ocurra", dijo Putin, al ser consultado por empleadas de la aerolínea rusa Aeroflot. Acusa intentos por "desestabilizar la sociedad" A algunos rusos les preocupa que, en caso de que el líder autoritario imponga la ley marcial, ello conduzca a una mayor represión de la disidencia política y de los medios de comunicación. De hecho, hay informes de rusos que ya han abandonado el país por temor a que Putin pueda dar ese paso. "Está habiendo intentos de desestabilizar la sociedad", comentó Putin durante una reunión con trabajadores de la aerolínea Aeroflot, poco antes de la jornada de libranza en Rusia del 8 de marzo, día de la mujer. Según el líder ruso, en las operaciones militares en Ucrania solo participan soldados y oficiales profesionales, y el Kremlin no prevé llamar al contingente de reservistas. Aeroflot fue duramente golpeada por las sanciones occidentales impuestas contra Rusia desde que sus tropas entraron en Ucrania el 24 de febrero. JU (afp, dpa)

