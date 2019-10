Vizcarra disuelve el Congreso de Perú y convoca elecciones

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó este lunes (30.09.2019) que, haciendo uso de las atribuciones que le otorga la Constitución, ha resuelto disolver el Parlamento, dominado por la oposición fujimorista, luego de que éste se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

"He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias” anticipadas, dijo el mandatario en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el Ejecutivo y Legislativo. "Es claro que la obstrucción y blindaje (del Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible”, agregó Vizcarra en su discurso.

La decisión fue celebrada por cientos de manifestantes que se habían congregado fuera del Parlamento precisamente para exigir su disolución. El gobernante aseguró que los peruanos "seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre a dar la lucha ante la corrupción”, añadió.

"Permanente incapacidad moral”

El mandatario enfatizó que el cierre del Parlamento que dispuso "está dentro de las facultades contenidas" en la Constitución y que "busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades". Expresó, asimismo, su confianza en que "esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país”.

Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso. La decisión del Legislativo, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, se tomó en medio de una jornada caótica, que a primera hora incluyó la presentación del pedido de confianza por el primer ministro, Salvador del Solar, quien poco antes se encontró con las puertas del hemiciclo cerradas.

Como reacción a la decisión de Vizcarra, algunos congresistas opositores convocaron a un proceso para destituir al presidente, arguyendo "permanente incapacidad moral”.

