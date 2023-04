"Vivas”: contar desde Alemania los feminicidios en México

"No te pasa hasta que te pasa” dice Karen Martinely, madre de Renata, una víctima de feminicidio en el estado de México, recordando las estadísticas y viéndolas desde otro lado, el lado de la víctima. "Once niñas son asesinadas todos los días, y una fue la mía”, sostiene. Su testimonio aparece en el documental "Vivas”, realizado por la periodista mexicana Angélica Cruz Aguilar, que se presentó en el Instituto Iberoamericano de Berlín el miércoles 19.04.2023, a sala llena. Aguilar, que vive en Alemania desde 2012 y es conductora del programa "Radio Hispanohablante” (99.2FM, en Stuttgart), conversó con DW.

Las cifras oficiales

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, aproximadamente 137 mujeres han sido víctimas de feminicidios durante los dos primeros meses de 2023. Esto se refleja en el informe publicado por esa secretaría, que se actualiza todos los meses.

El informe también incluye la tendencia desde 2015, con 412 feminicidios en ese año. En 2017, reporta 742, y hasta 2022, 980 feminicidios. Dicha secretaría toma como fuente los datos del Secretrariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP-CNI), con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.



Por otro lado, ONU Mujeres publicó en 2021 un informe sobre feminicidios en México, contabilizando 3.314 feminicidios en 2017, tomando como fuente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las Estadísticas de Mortalidad de Conciliación de la Población de México (CONAPO), de 1970-2015 y 1985-2015, y las Proyecciones de la Población del Gobierno de México (2016-2050, con datos sobre 2016-2017), lo cual representa nueve feminicidios diarios. Según ese informe, solo en el estado de México fueron perpetrados 497 feminicidios en 2017.

Una propuesta que cambió los planes

A fines de 2021, mientras terminaba su máster en la Universidad de Tubinga, Angélica Cruz Aguilar comenzó a trabajar en la idea que daría inicio al largometraje "Vivas”. "Primero iba a ser minidocumental, pero luego, ya regresando de grabar la primera vez en México, me contactaron del centro de medios de la universidad y me propusieron hacer mi tesis en formato de documental y presentarlo en el festival de cine de Stuttgart SWR Dokufest”, relata. Aceptar esta propuesta única le hizo cambiar los planes a Aguilar, ya que la condición para participar era con un largometraje.

Lorena Gutiérrez y Karen Martinely (dcha.), madres de Fátima y Renata, ambas víctimas de feminicidio en México, quienes no habían cumplido aún los 15 años.

Al principio, la periodista tuvo sus dudas, pero finalmente la convenció el peso que podría tener que su película fuera seleccionada en el festival SWR Dokufest. Aceptar no solo implicaba trabajar más en el documental, sino también hacerlo rápido, ya que tenía cuatro meses para presentar su obra. "A los quince días de volver de México estaba viajando de vuelta para seguir grabando y tener más material con las protagonistas”, explica.

El documental "Vivas” se centra principalmente en las historias de dos madres, Lorena y Karen, cuyas hijas, Fátima y Renata, fueron violadas, torturadas y asesinadas; ambas no habían cumplido aún los quince años. "Yo no la conocía a Lorena, a pesar de que su caso es uno de los más famosos en México. Ella estaba hablando a la televisión un día de protestas y yo la grabé. Mi intención era hablar de movimientos feministas, pero al verla entendí que no podía hablar de ello sin tocar el tema de los feminicidios, que es lo que alienta a muchas mujeres a salir a las calles".

Protestas en Ciudad de México contra los feminicidios y la violencia machista en el país.

Para Cruz Aguilar, narrar historias sobre feminicidios en México fue entrar en un mundo nuevo a pesar de sus dudas: "Me daba miedo cubrir este tema al principio, porque no sentía que tenía todas las herramientas para hacerlo. Sin embargo, Lorena me fue abriendo las puertas y me puso en contacto con mucha gente”.

Los feminicidios de Fátima y Renata repercutieron en la opinión pública, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, y el eco del largo proceso judicial consiguiente también. Cuando la Justicia emitió su veredicto, los asesinos de Fátima Quintana Gutiérrez, recibieron las siguientes condenas: Luis Ángel Atayde Reyes fue condenado a 73 tres años de cárcel. José Juan "N” (alias El Pelón) recibió una condena a cadena perpetua luego de haber sido absuelto; su hermano, José Misael "N”, cumplió cinco años de cárcel por haber sido menor de edad cuando participó del feminicidio.

El asesino de Renata Martinely, Carlos Daniel, fue hallado muerto en su celda a las pocas semanas de su detención, antes de ser condenado.

