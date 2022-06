Visita a Oberammergau

Elegancia regia: el Palacio de Linderhof

El rey de Baviera Luis II se contruyó en los Alpes bávaros un pequeño Versallles. Un palacete al puro estilo francés y el único que vió terminado en vida.







El castillo de Elmau recibe al G7

La ubicación del castillo de Elmau en los Alpes bávaros, no solo es idílica a nivel paisajístico sino también a nivel de seguridad. Por segunda vez acogerá la cumbre del G7.







