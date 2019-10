Vinculados a Guiliani acusados por financiación ilegal de campaña

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este jueves (10.10.2019) cargos contra dos socios de Rudolph Giuliani, abogado del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros dos sospechosos por haber canalizado miles de dólares en donaciones extranjeras a campañas políticas en Estados Unidos para ganar influencia.

La acusación es contra Lev Parnas y Igor Fruman, ambos socios de Giuliani, así como David Correia y Andrew Kukushkin. Según la acusación, estos "conspiraron para eludir las leyes federales contra la influencia extranjera al participar en un plan para canalizar dinero extranjero a los candidatos a cargos federales y estatales para que los acusados pudieran comprar influencia potencial con candidatos, campañas y los Gobiernos de los candidatos".

Detenidos cuando intentaban salir del país

Dos de ellos, el ucraniano Parnas y el bielorruso Fruman, fueros arrestados anoche con un billete de ida a Viena en el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington DC. La acusación de la fiscalía detalla un complot elaborado para ayudar a ciudadanos extranjeros, como un funcionario del Gobierno ucraniano no identificado y una persona con "raíces rusas", a obtener acceso a políticos y funcionarios del Ejecutivo estadounidense a través de contribuciones de campaña.

Fotografías de Lev Parnas e Igor Fruman tomadas ayer durante su detención para la ficha policial.

Los acusados utilizaron a "los candidatos, las campañas, los reguladores federales y el público al celebrar acuerdos secretos, lavar dinero extranjero a través de cuentas bancarias en nombre de corporaciones de responsabilidad limitada y mediante el uso de donantes, que pretendían hacer contribuciones legales de campaña en sus propios nombres", según el documento. Por ese motivo, los cuatro fueron acusados de romper con las leyes de financiación de campaña de Estados Unidos.

Trump: "No los conozco"

Parnas y Fruman, según la acusación, comenzaron a hacer contribuciones ilegales de campaña en marzo de 2018 con el objetivo de mejorar su influencia política y obtener acceso a políticos para que pudieran promover los "intereses financieros personales de al menos un funcionario del Gobierno ucraniano con quien estaban trabajando".

En mayo, donaron 325.000 dólares en total a un comité de acción política "súper PAC" conservador ligado a Trump, de acuerdo con la cadena de televisión CNBC, y 15.000 dólares a otro comité. Por otro lado, Parnas y Fruman presuntamente ayudaron en los esfuerzos de Giuliani para obtener investigaciones en Ucrania sobre los negocios del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

Preguntado por los periodistas acerca de la detención de los socios de Giuliani, Trump aseguró en la Casa Balnca que no los conocía, antes de partir hacia Minnesota. "No conozco a esos caballeros. Ahora, es posible que tenga alguna foto con ellos porque tengo fotos con todo el mundo", indicó Trump, quien agregó que "puede que sean clientes de Rudy" Giuliani. "Pregúntenle a él", dijo. Asimismo, el presidente señaló que no espera que Giuliani sea imputado.

Dinero devuelto o bloqueado

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, devolverá una contribución de 50.000 dólares que recibió para su campaña de los dos empresarios citados. Antes, la portavoz de America First Action, Kelly Sadler, anunció que bloquearía esos 325.000 dólares recibidos y que permanecerán en una cuenta separada sin recibir ningún uso mientras se lleve a cabo la investigación judicial.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski se reunió con Donald Trump durante la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de septiembre.

Sadler dijo que el comité se toma muy en serio sus obligaciones y que "cumplirá escrupulosamente con la ley". Los fiscales alegan que los empresarios utilizaron transferencias electrónicas de una entidad corporativa que controlaron para hacer la donación en 2018. Pero según la demanda, la corporación no era la verdadera fuente del dinero.

Juicio político o 'impeachment' va tomando fuerza

Los demócratas han abierto una investigación de juicio político contra Trump por las presiones al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que investigara a los Biden por presunta corrupción en ese país. Las encuestas muestran que el apoyo popular a un juicio político contra Trump va en aumento. El público, que a principios de año rechazaba la idea, ahora está más dividido.

Este jueves los demócratas de la Cámara Baja emitieron una citación judicial para que comparezca el secretario de Energía, Rick Perry, en el marco de esas pesquisas. Además, la exembajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch, está previsto que declare el viernes. Trump recordó que ya entregó a los legisladores la transcripción de la llamada telefónica que tuvo en julio con Zelenski, origen de la investigación. Además, "el presidente de Ucrania ha dicho ahora que la conversación fue absolutamente perfecta", subrayó Trump, quien se preguntó "¿Por qué ahora están llamado a Rick Perry?".

lgc (efe/ap)

