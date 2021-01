El Mundo

"Vikingo" detenido por asalto al Capitolio hace su primera aparición ante un tribunal

La madre de Chansley dijo que su hijo no ha comido desde su detención, ya que necesita una dieta orgánica. "Se pone muy enfermo si no come alimentos orgánicos", dijo. "Necesita comer".

Chansley es una de las 90 personas que han sido arrestadas por cargos derivados del asedio del miércoles al Capitolio.

El hombre de Arizona que participó en el asalto al Capitolio de EE. UU. mientras llevaba pintura facial, sin camisa y un sombrero peludo con cuernos hizo su primera aparición en la corte este lunes (12.01.2021). Un juez programó una audiencia de detención el viernes para Jake Chansley, quien ha sido encarcelado por cargos de delitos menores desde que se entregó a las autoridades el fin de semana en Phoenix. Participó en la audiencia por teléfono desde un centro de detención. El FBI identificó a Chansley a partir de imágenes tomadas durante los disturbios que muestran sus distintivos tatuajes en las mangas. Chansley estaba dentro del Capitolio y en el estrado del Senado mientras llevaba una bandera de EE. UU. en un poste con una lanza. Aún no se ha declarado culpable de los cargos de entrar en un edificio restringido sin autoridad legal, entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio. Chansley ha sido durante mucho tiempo un fijo en los mítines de Trump. "Se pone muy enfermo si no come alimentos orgánicos" Su abogado de oficio, Gerald Williams, le dijo al juez que Chansley no ha podido comer desde que fue arrestado el sábado. Dijo que su cliente tiene una dieta restringida, aunque no estaba claro para Williams si los problemas de alimentación de Chansley estaban relacionados con preocupaciones de salud o razones religiosas. El juez ordenó a Williams que trabajara con el Servicio de Alguaciles de EE. UU. para abordar el tema. La madre de Chansley, Martha Chansley, dijo a los periodistas fuera del tribunal que su hijo necesita una dieta orgánica, informó The Arizona Republic. "Se pone muy enfermo si no come alimentos orgánicos", dijo. "Necesita comer". Ver el video 03:18 Compartir Demócratas quieren destituir a Trump Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3nngT Demócratas quieren destituir a Trump 90 personas arrestadas Chansley es una de las 90 personas que han sido arrestadas por cargos derivados del asedio del miércoles al Capitolio. Un investigador dijo en los registros de la corte que Chansley llamó al FBI en Washington el día después de los disturbios, diciendo a los investigadores que vino a la capital de la nación "a petición del presidente que todos los "patriotas" vengan a D.C. el 6 de enero de 2021. Asiduo asistente de mítines de Trump Chansley ha sido durante mucho tiempo un fijo en los mítines de Trump. También asistió a una manifestación de noviembre de los partidarios de Trump que protestaban por los resultados de las elecciones fuera de una oficina electoral en Phoenix. Los alborotadores se enfrentaron violentamente con los oficiales mientras forzaban su camino en el Capitolio para tratar de evitar que el Congreso certificara la victoria del presidente electo Joe Biden. Un oficial de policía que fue golpeado en la cabeza con un extintor de fuego murió más tarde, y una mujer fue disparada fatalmente por un oficial mientras trataba de escalar a través de la ventana rota de una puerta atrincherada dentro del Capitolio. Otros tres murieron en emergencias médicas. FEW (AP, ABC)

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder El Capitolio en Washington Todo estaba listo para el nombramiento ceremonial del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el 20 de enero de 2021, cuando el Capitolio, sede del Congreso en Washington, se convirtió en el escenario de un acontecimiento histórico el pasado 6 de enero de 2021. Ahí, simpatizantes radicales de Donald Trump protestaron violentamente contra la supuesta manipulación de las elecciones.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 2021: Ataque a la democracia Después de una manifestación inicialmente pacífica cerca del Capitolio, cientos de furiosos partidarios de Trump comenzaron a movilizarse después de una arenga del mismo presidente. La Policía del Capitolio, conformada por 2.000 hombres, no pudo detenerlos. Los violentos manifestantes derribaron las barreras, rompieron puertas y ventanas y se las arreglaron para asaltar el edificio.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 2020: "Inconformes" manifestantes en Berlín Las imágenes de Washington recordaron a Berlín, donde los manifestantes habían intentado ocupar el Reichstag (cámara baja del Parlamento) el año pasado. El 29 de agosto de 2020 se reunieron decenas de miles de "inconformes", algunos de ellos opositores a las medidas de protección ante el coronavirus. Los ánimos se calentaron y grupos violentos intentaron asaltar el Reichstag.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 1789: La toma de La Bastilla Distintas edificaciones han jugado un papel central en la historia. En Francia, en 1789, un grupo motivado por las ideas de libertad e igualdad, asaltó la prisión de París. El malestar social contra la monarquía se desencadenó por el aumento del precio del pan. La Bastilla fue tomada el 14 de julio de 1789: era el comienzo de la Revolución Francesa.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 1917: El asalto al Palacio del zar La Revolución de Octubre también comenzó con el asalto a un palacio en San Petersburgo, donde el gobierno provisional tenía su base. Después de que el zar ruso fuera derrocado en febrero, la sublevación bolchevique, también conocida como Octubre Rojo, coronó la Revolución Rusa en octubre de 1917 con la ocupación del Palacio de Invierno feudal del zar.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 1973: Golpe militar en Chile El presidente Salvador Allende, elegido democráticamente, llevaba tres años en el cargo cuando un golpe militar sacudió Chile. La polarización política había dividido al país sudamericano en puntos irreconciliables. El palacio de Gobierno fue bombardeado por la Fuerza Aérea el 11 de septiembre de 1973. Allende se suicidó. La brutal dictadura militar del general Augusto Pinochet comenzaba.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 1981: Golpe en España Con su pistola empuñada, el golpista Antonio Tejero Molina se presentó en el parlamento español en 1981. Con 200 hombres armados de la Policía paramilitar de la Guardia Civil, Molina irrumpió en el lugar el 23 de febrero, tomando como rehenes a los diputados. El golpe fue frustrado gracias a la valiente postura del rey ante la democracia.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 1990: El asalto al cuartel general de la Stasi La ira y la decepción de la población de la RDA también se dirigió contra la clase política gobernante tras la caída del Muro en 1989. La sede del Partido Socialista Unificado (SED) y las autoridades de la Stasi fueron objeto de airadas protestas. El movimiento cívico "Neues Forum" convocó a mítines de protesta. El 15 de enero de 1990 fue asaltado el cuartel general de la Stasi en Berlín Oriental.

Una mirada a la historia: asalto a los centros de poder 2021: Protegido como una fortaleza Los alrededores del Capitolio en Washington están ahora asegurados como una zona de alta seguridad con barreras masivas. En el interior del edificio, las oficinas y salas de reuniones de los miembros del Parlamento y el Congreso han sido restauradas. Todo para estar a punto para otro día histórico: el juramento del nuevo presidente de los EE.UU., que tendrá lugar el 20 de enero de 2021. Autor: Heike Mund



