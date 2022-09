Vicepresidente de Bolivia en Bruselas: “Todos tienen interés en nuestro litio”

Con la vista puesta en la 27 Conferencia sobre el Clima de Sharm El Sheij, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, estuvo en Bélgica para difundir su idea del "Vivir bien”. "Nuestra Pachamama está enferma, está herida de muerte. Todos estamos preocupados por lo que ha generado este modelo de desarrollo”, comentó a DW el político boliviano.

En un encuentro con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, el vicepresidente boliviano discutió posibles enfoques conjuntos sobre la Conferencia sobre Biodiversidad(COP15) en Montreal y el Pacto Verde Europeo.

En un momento en que Bruselas se esfuerza por implementar sus propuestas para en 2050 haber dejado de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero y disociar el crecimiento económico del uso de recursos, David Choquehuanca habla de Tumpa, un código ancestral según el cual el planeta no es objeto sino sujeto.

¿Tiene la visión boliviana puntos en común con el Pacto Verde de los europeos? "La preocupación de que nuestro planeta está a punto de sufrir una catástrofe global la compartimos todos”, responde vice del actual presidente, Luis Arce.

Una gran cita, entre todos, a fines de 2022

"Vamos a discutir esta crisis climática en Egipto, a final de año. Vamos a llevar nuestras propuestas y a compartir las de la Unión Europea. Coincidimos en que hay que salvar la vida, hay que sanar el agua”, resalta Choquehuanca, que viene del país que promovió en Naciones Unidas el agua como derecho humano. Y cuya población , por la industria minera, sufre de impactos en sus fuentes. Las concesiones de explotación de oro a China, por ejemplo, han polucionado ríos bolivianos.

"No solo en Bolivia, en el mundo entero, nuestros ríos están contaminados. Necesitamos reaccionar y no solo los mineros. Necesitamos despertar y no echar la culpa a otros. Todos somos responsables y no queremos asumirlo”, responde uno de los principales ideólogos del "Vivir Bien”.

¿"Vivir Bien” se conjuga con minería?

En ese marco, ¿cómo conjuga su país la extracción minera con el propósito de sanar el agua? "Estamos conscientes de que hay que tener cuidado, que hay que frenar la codicia. Y también de que hay tecnologías que pueden evitar el uso del mercurio”, subraya, apuntando a la transferencia de tecnología. ¿De quién? "Los que dañan más, los que más contaminan, tienen la obligación de asumir sus responsabilidades en forma de transferencia de tecnología”, responde.

En esa medida, entre las grandes potencias que están interesadas en el litio de Bolivia, como China, Rusia y la misma UE, ¿Bolivia prefiere a alguno como socio?

"Efectivamente, todos están interesados en nuestro lítio que es un recurso estratégico del planeta. Por el riesgo de ser intervenidos y de que nos dividan, como en el pasado, tenemos mucho cuidado de con quién establecemos alianzas estratégicas para llevar adelante el aprovechamiento y la industrialización del litio”, da por respuesta Choquehuanca, quien fuera ministro de Exteriores entre 2006 y 2017.

La pregunta es aún más relevante desde que en la votación en la ONU, Bolivia se abstuvo en la condena a Rusia por la invasión de Ucrania. Por otro lado, desde que el ahora vicepresidente era el titular de Exteriores, se habla de un posible acuerdo comercial con la UE.

¿UE, mejor que China o Rusia?

El salar de Uyuni, reserva estratégica de litio en Bolivia.

¿Cabe la posibilidad que, en esta nueva ola de acercamiento de la UE hacia América Latina, Bolivia se sume al tratado que está en vigor para los otros países andinos, Colombia, Perú y Ecuador? "Primero que todo, hay que preguntarle a la UE por qué quiere acercarse a nuestro continente”, responde. Por otro lado, "estos acuerdos tienen que ser de complementaridad. No pueden ser acuerdos que permitan que siga el saqueo de nuestros recursos naturales. Tienen que ser para acortar las asimetrías”, agrega.

Momento oportuno

Así las cosas, la gira del vicepresidente Choquehuanca tiene lugar en un momento en que se habla de una "nueva izquierda latinoamericana”. ¿Es esto- algo que Bolivia ve con esperanza? "Venimos de un año que significó la ruptura de 40 años de democracia. Tenemos esperanza en que nuestros pueblos tomen soberanamente sus decisiones”, afirma.

Como fuere, con vistas al "Vivir Bien” y al Pacto Verde, "es hora de pensar no solamente en el ser humano. El antropoceno nos ha hecho daño. Es hora de pensar en la vida”, apuntó Choquehuanca, haciendo referencia a la cosmovisión aymara, quechua y guaraní y distanciándose tanto del capitalismo como del socialismo. La actual crisis climática, alimentaria, energética "es una oportunidad para que la humanidad no siga caminando por ese camino de desarrollo”, concluye.

(ers)