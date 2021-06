Viajes con conciencia climática: En tren nocturno por Europa

Son poco antes de las 18:30, en la estación central de Berlín. Un largo tren con vagones de color azul está aparcado en el andén 11. "Nightjet" se lee bajo las ventanas. En unos minutos el tren saldrá hacia Viena. El viaje durará más de 12 horas, pero los pasajeros probablemente no lo notarán mucho. Mientras duermen, se deslizan lentamente de un país a otro y, cuando se despiertan por la mañana, ya están en su destino.

La músico Yolotzin Cruz Cedillo ha viajado en tren nocturno cuatro veces en las últimas dos semanas

Esto solo ha sido posible desde la última semana de mayo, porque los trenes nocturnos en Europa no pudieron circular durante meses debido a la pandemia. La músico Yolotzin Cruz Cedillo, de México, se alegra de que la oferta vuelva a estar disponible. Actualmente va y viene entre Berlín y Viena para ensayar, y hasta que se vacune, lo prefiere por sobre el avión. "Me siento más segura en mi propio compartimento con cama", dice. También le gusta el hecho de que sea más ecológico al viajar.

La conciencia climática ha estimulado la demanda

La estudiante Paula, que se encuentra a pocos metros y que viaja regularmente a Viena en Nightjet, tiene una opinión similar. Volar es un poco más agradable debido a la corta duración del viaje, admite abiertamente la joven de 20 años. Pero el factor decisivo para ella es el aspecto medioambiental: "Para mí es muy importante viajar de forma sostenible, y por eso tomo el tren nocturno”. Este es un argumento que también citan otros pasajeros de la vía 11 cuando se les pregunta por qué viajan en tren nocturno.

Ivana Viscovic ha reservado un asiento en el vagón de asientos para su primer viaje en tren nocturno

En efecto, el debate sobre el clima ha aumentado considerablemente la demanda, afirma Bernhard Rieder, portavoz de los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB), que gestionan el Nightjet y ofrecen el mayor número de conexiones ferroviarias nocturnas en toda la UE, por ejemplo de Múnich a Roma o de Hamburgo a Zúrich. "A partir de 2017/2018, hubo un verdadero boom de trenes nocturnos". Muchas otras empresas ferroviarias que ya habían abandonado el segmento se interesaron de repente por la cooperación de los trenes nocturnos con ÖBB, dijo. Esto, a su vez, permitió crear nuevas rutas de trenes nocturnos, por ejemplo, de Viena a Berlín o, como novedad, a Ámsterdam.

Llegando a Ámsterdam: tras una pausa de más de cuatro años, los Países Bajos se han reincorporado a la red europea de trenes nocturnos

Los trenes nocturnos eran considerados obsoletos

Este regreso de los trenes nocturnos no era previsible: hasta hace unos años, se consideraban un modelo obsoleto en Europa. La competencia de las aerolíneas de bajo costo era demasiado fuerte y muchas rutas dejaron de ser rentables. La Deutsche Bahn (DB) también suspendió su tren nocturno "City Night Line", que cubría las rutas Colonia-Praga o Múnich-Roma, por ejemplo. En 2015, el último año de funcionamiento de los trenes nocturnos, la empresa tuvo unas pérdidas de 31 millones de euros en estas rutas, afirma una portavoz de DB en entrevista con DW. Un año después llegó su final.

Posteriormente, el ÖBB se hizo cargo de la flota nocturna alemana en 2016 y la modernizó. El portavoz Bernhard Rieder también considera que esta es una de las razones del éxito. Por eso no le gusta oír que los trenes nocturnos suelen ser considerados una forma anticuada de viajar. La comodidad incluso está aumentando, dice. En los 33 nuevos trenes que el grupo ha encargado, cada compartimento para dormir tendrá su propia cabina de ducha y WC.

Una mirada al futuro: así serán los nuevos trenes nocturnos que ÖBB pondrá en funcionamiento a partir de 2022

Aumentan los servicios de trenes nocturnos en Europa

En algunos compartimentos esto ya está disponible. El viaje cuesta a partir de 189 euros, y sin ducha ni aseo, a partir de 139 euros, según la disponibilidad de boletos. Si quiere viajar de forma más económica, también puede pasar la noche en una litera o en una cabina con asiento, que están disponibles desde 59 o 29 euros. El viajero nocturno es un público amplio: Rieder afirma que hay de todo, desde pasajeros preocupados por el precio, como grupos de jóvenes o familias, hasta viajeros de negocios internacionales.

Dormirse en París y despertarse en la Costa Azul: muchos destinos europeos estarán conectados por trenes nocturnos a finales de la década.

Además, pronto se abrirán nuevas conexiones, por ejemplo la ruta de Viena y Múnich a París o la de Zúrich a Ámsterdam a partir de diciembre de 2021. En los próximos años habrá más, ya que se van a ampliar los servicios ferroviarios nocturnos en las vías europeas. Así lo acordaron los responsables de ÖBB, DB, la SNCF francesa y la SBB suiza el pasado mes de diciembre al margen de la conferencia de ministros de transporte europeos.

¿Un medio de transporte con futuro?

Entonces, ¿los trenes nocturnos tienen el futuro asegurado? Los encargados de evaluar tendencias les ven buenas posibilidades, pero señalan que las condiciones para ello tendrían que mejorar aún más, por ejemplo, mediante una ampliación de la red ferroviaria, así como precios de boletos más favorables. En Francia, las condiciones de competitividad de los trenes nocturnos parecen mejorar un poco, ya que París quiere prohibir los vuelos nacionales de corta distancia. En Alemania, los Verdes hacen campaña por el mismo objetivo. Los vuelos de bajo costo también deberían dejar de existir, según los Verdes y el SPD. En Europa, las compañías aéreas no pagan el impuesto sobre el queroseno y en Alemania, además, no pagan el impuesto sobre el valor añadido en los boletos internacionales, por lo que gozan de ventajas sobre el tren. Mientras esto no cambie, la competencia del sector aéreo se mantendrá.

Los que viajan por Europa mientras duermen no tienen que renunciar a ninguna comodidad

Y de ninguna manera todos los viajeros sienten tanta vergüenza de volar que cambiarían una aerolínea económica por un vagón con cama. También Ivana Viskovic habría volado a Viena si las restricciones temporales de viaje por coronavirus no hubieran trastocado completamente sus planes. Por eso, la enfermera se encuentra ahora también en el andén 11 de la estación central de Berlín. "Hoy voy a tomar el tren nocturno por primera vez", dice antes de subir. ¿Un modelo para el futuro? "Si duermo bien esta noche, tal vez sí".