Viaje por el Mediterráneo - Sicilia - Italia

Recoge frutos cítricos, conoce a titiriteros y viaja desde el volcán Etna hasta la capital, Palermo, un centro de salvamento marítimo.

En la isla de Sicilia se producen alrededor de 1,5 millones de toneladas de cítricos al año, y cerca de Catania, Sineb ayuda al agricultor ecológico Manfredi Grinaudi con la cosecha de invierno. Por la tarde, tiene una cita con Enrica Arena, quien hace diez años tuvo una idea muy especial: en su empresa "Orange Fiber" confecciona ropa con cáscaras de cítricos.



La historia de Sicilia es puro drama y casi nadie puede narrarla tan bien como los "Fratelli Napoli", una familia de titiriteros de Catania. En el "Piccolo Teatro", Sineb El Masrar aprende todo sobre esta famosísima tradición.





Los sicilianos tienen un vínculo especial con "mamá Etna", como llaman cariñosamente al volcán activo más alto de Europa. El vulcanólogo Giuseppe Salerno asciende con Sineb hasta los 3.000 metros de altura, donde vive una gélida aventura.





Luego volvemos al "apacible" Mediterráneo, a Palermo: la capital de Sicilia tiene casi 700.000 habitantes y durante mucho tiempo fue considerada un bastión de la mafia siciliana, hasta que una parte de la población le plantó cara. Sineb tiene una cita con Chiara Utro, del movimiento antimafia "Addiopizzo", y se reúne con el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, especialmente implicado en el salvamento de refugiados en el mar.

El viaje termina en Módica, donde prueba las más deliciosas especialidades de cacao en una fábrica de chocolate. Y precisamente con un buen chocolate, Sineb convence a su colega Jaafar para que interrumpa su "Viaje por el Mediterráneo" y acuda a Sicilia a probarlo - es el momento para hacer un balance provisional.





