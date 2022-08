Viaje por el Mediterráneo - El Líbano

El periodista Jaafar Abdul Karim le muestra a su colega, Sineb El Masrar, el país en el que él creció.

Para nuestro reportaje de varios capítulos, Sineb El Marar y Jaafar Abdul Karim han recorrido diez países durante más de dos años. En este período han pasado muchas cosas. En algunos países han tenido lugar radicales cambios, tanto políticos como económicos. También en el Líbano, donde se encuentran las raíces de Jaafar Abdul Karim.

En el primer episodio de "Un viaje por el Mediterráneo” el presentador invita a su colega Sineb El Masrar a la grabación de su programa "Jaafar Talk” en Beirut. Juntos visitan la capital libanesa, aún marcada por la guerra civil. Luego se trasladan a Trípoli, en el norte del país, donde Jaafar se encuentra con la activista Lea Baroudi, la iniciadora del proyecto de reconciliación "March”.





Durante su viaje, Jaafar se hospeda en el hotel "Beit Al Batroun", cerca de Biblos. La propietaria, Colette Kahil, ha hecho realidad un sueño con esta pequeña propiedad y Jaafar se siente como en el paraíso.









De vuelta a Beirut, conoce a la periodista Joumana Haddad, quien dirige grupos de autoayuda sobre la homosexualidad, un tema tabú en la sociedad libanesa.







Y también se encuentra con Zeina Hawa de "Chain Effect”. Ella y sus colegas quieren convertir la capital libanesa en un lugar adecuado para desplazarse en bicicleta. Junto a Sineb, Jaafar explora Beirut pedaleando.









Y con Adrienne Hurtut, del proyecto "Master Peace" viajan al valle de la Becá, donde mujeres refugiadas sirias confeccionan ropa para esta iniciativa de comercio justo.



