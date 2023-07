Vestido de la Princesa Leia no capta ofertas en subasta

Un vestido blanco usado por la fallecida Carrie Fisher al interpretar a la Princesa Leia en Star Wars no logró atraer a postores, pese a grandes expectativas de venta.

Subastadores estadounidenses no lograron vender un icónico vestido blanco usado por Carrie Fisher en su papel de la Princesa Leia en la primera película de "Star Wars", "A New Hope", de 1977.

Propstore, una empresa de Los Ángeles que vende accesorios y disfraces para películas y televisión, esperaba que la prenda alcanzara los 1,96 millones de dólares (1,8 millones de euros) en la subasta realizada el mes pasado (junio de 2023).

Vestido que se creía perdido

"Esta pieza es históricamente relevante pues es el único vestuario de la Princesa Leia que aún existe de la película original", señaló Propstore en la descripción del lote de la subasta.

Durante mucho tiempo se pensó que el largo vestido blanco, que Carrie Fisher usó en la escena final de la popular película -en la que otorga medallas a Luke Skywalker (Mark Hamill) y Han Solo (Harrison Ford)- había desaparecido.

La casa de subastas dijo que el vestido, creado por el diseñador británico John Mollo, estuvo almacenado durante años en un ático de Londres hasta que fue redescubierto y restaurado durante un período de 8 meses.

El vestido tuvo que ser lavado a mano para eliminar el polvo acumulado durante el almacenamiento. Propstore dijo que el vestido fue restaurado con "precisión milimétrica", para lo cual se usó un tipo especial de gasa a fin de cubrir los pequeños agujeros formados al paso de los años.

Propstore citó a Mollo diciendo que creía que solo se creó un solo vestido ceremonial para la secuencia de aquella película; es decir, es un ejemplar realmente único.

Mollo ganó un premio Oscar al Mejor Diseño de Vestuario por Star Wars en la 50ª entrega anual de los Premios de la Academia, en marzo de 1978.

El icónico vestido de la Princesa Leia fue restaurado con "precisión milimétrica" Imagen: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images

Exito en taquilla de Star Wars, fracaso en subasta

Star Wars es una de las series fílmicas más célebres del mundo, y sus películas se consideran entre las primeras películas de gran éxito en la década de 1970, recaudando miles de millones de dólares en las taquillas. Sin embargo, esto no fue suficiente para persuadir a los postores.

A otros accesorios subastados el miércoles les fue mejor de lo esperado y lograron venderse muy por encima de sus precios estimados.

Un muñeco payaso de la película de terror "Poltergeist" se vendió por más de 656.000 dólares, mientras que una grotesca cabeza de araña de la película de terror de John Carpenter "The Thing from Another World" (1982) recaudó más de 587.000 dólares.

El disfraz de General Maximus interpretado por Russell Crowe en "El gladiador" se vendió por 125.000 dólares después de un feroz concurso de ofertas.

Otros artículos incluyeron un atuendo que usó Harrison Ford como Rick Deckard en "Blade Runner" de 1982, que se vendió por 287.000 dólares, y un disfraz de "Harry Potter y la cámara secreta" que se vendió por 100.000 dólares.

Editado con material de dpa