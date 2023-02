Venta de catálogo musical de Michael Jackson, a punto de convertirse en la más grande de la historia

¿Es un buen negocio vender los derechos musicales?

Bob Dylan logra un nuevo trato

Bob Dylan hizo noticia en 2020, cuando vendió su catálogo -con los éxitos "Blowin’ in the Wind" y "Like a Rolling Stone"- a Universal Music por 300 millones de dólares. Ahora logró un acuerdo con Sony Music por todo su catálogo de música grabada por una cifra desconocida. Billboard estima que el acuerdo superó los 200 millones de dólares, y las grabaciones generan 16 millones de dólares cada año.