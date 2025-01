Venezuela: "Una gran sorpresa va a estremecer al continente"

Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, anunció el miércoles (8.1.2025) una "gran sorpresa" sobre Venezuela, de la cual no quiso revelar detalles. "No me pidan qué sorpresa", rogó a los periodistas. "No me exijan que haga público la estrategia", insistió Martínez Acha.

Edmundo González Urrutia llevó las actas de las elecciones venezolanas del 28 de julio en una maleta a Panamá, en el marco de su gira internacional, y las entregó para que este país las custodie en la bóveda de su Banco Nacional. Por su parte, la cúpula chavista tilda esos documentos de "forjados", no auténticos.

"Son esas actas mi verdadera banda tricolor presidencial", dijo el opositor en su discurso en una ceremonia en Ciudad de Panamá, donde firmó un documento de entrega junto a Martínez Acha, después de ser recibido por el presidente José Raúl Mulino. MS (X PanamaEnDirecto , ElNacional)