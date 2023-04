Venezuela: se busca acuerdo entre la oposición y el régimen

En un nuevo intento por tratar de que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana puedan sentarse en la misma mesa de negociación, los representantes de 20 delegaciones asistieron este martes (25.04.2023) a la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, en Bogotá, Colombia.

El anfitrión del evento, el presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó en un tuit el objetivo de la cumbre internacional: "20 países con sus cancillerías ya están en Bogotá para participar en la conferencia internacional sobre Venezuela, que hará recomendaciones al Gobierno y la oposición venezolana con el fin de llegar a una decisión libre y soberana del pueblo".

Una cumbre sobre Venezuela, ¿sin Venezuela?

El evento no contó ni con la presencia de representantes del régimen venezolano, ni con opositores de la alianza Plataforma Unitaria, ni tampoco con el dirigente Juan Guaidó, quien no fue invitado.

¿Cómo se busca ofrecer una solución sin las partes involucradas?: "Esta cumbre no puede solucionar el conflicto en Venezuela, y me imagino que no ha sido convocada para esto", dijo a DW Sabine Kurtenbach, investigadora del instituto alemán GIGA, con sede en Hamburgo.

"Lo que sí puede la cumbre es tratar de encontrar un consenso mínimo entre los actores presentes, los cuales vienen de América Latina y el Caribe, EE. UU. y Europa", destacó la experta.

El politólogo venezolano Jesús González Pirela concuerda con eso. En diálogo con DW, el profesor de la Universidad Central de Venezuela señaló que la cumbre es "una oportunidad para incorporar al proceso de negociación una robusta alianza de países amigos, particularmente del ámbito regional, que pueda trabajar coordinadamente en acompañar e impulsar el cumplimiento e implementación de los acuerdos".

Requisitos que traban el diálogo

El diálogo entre el régimen y la oposición venezolana está interrumpido porque el presidente venezolano presentó una serie de requisitos para sentarse a conversar. Entre ellos, Maduro exige la liberación inmediata de su testaferro, Álex Saab, preso en EE. UU., el levantamiento de todas las sanciones económicas internacionales, y el retiro de una orden de captura internacional en su contra, por crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, la oposición pide que el país pueda finalmente celebrar elecciones democráticas libres, la liberación inmediata de los presos políticos, y el cese de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen.

Se necesita "ceder para poder avanzar"

"Todo proceso de negociación trae consigo la necesidad de ceder para poder avanzar", afirma González Pirela. El también activista del Foro Cívico cree que "sin voluntad política de los actores será imposible que el proceso prospere. Deben tomar con seriedad la crisis a la que nos enfrentamos". Y agrega: "Las liberaciones (suavización de las sanciones) seguramente serán parte de la agenda, pero sin duda estarán atadas a avances institucionales que garanticen, entre otros temas, una elección".

Por su parte, Sabine Kurtenbach no cree que Maduro vaya a cumplir con su palabra. De hecho, aceptar lo que él exige "sería una victoria total para el régimen autocrático, y el precio, tanto en cuanto a la violencia estatal como a las condiciones humanitarias, lo tendrían que pagar los venezolanos".

La propuesta del Gobierno colombiano

Durante el discurso de apertura, Petro volvió a pedir el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), institución que dejó oficialmente en 2013. El regreso de Venezuela al SIDH sería "una gran conquista", insistió Petro, así como también "establecer un sistema, un cronograma de solución al problema electoral venezolano, para una decisión libre de su pueblo".

"Establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones también sería una gran conquista. Ojalá que, al final, la gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelvan realidad", añadió el presidente colombiano.

González Pirela considera como una "iniciativa muy importante" el hecho de que Venezuela se reincorpore a los mecanismos internacionales de derechos humanos, ya que "sin duda, a mayor institucionalización, más garantías se pueden alcanzar".

Y concluye: "Si esta propuesta sirve para alcanzar acuerdos compartidos sobre las elecciones, es entonces una oportunidad para establecer un terreno institucional que permitiría avanzar".

