Venezuela: Reportero alemán cumple dos meses en prisión

Según la organización venezolana de derechos humanos "Espacio Público", Six fue arrestado por el servicio secreto venezolano Sebin en su hotel en el noroccidental estado de Falcón el 17 de noviembre y llevado a la prisión "El Helicoide" en Caracas.

Según "Espacio Público", Six, de 32 años, estuvo por algún tiempo en huelga de hambre. De acuerdo con sus propias declaraciones sufre de dengue. En caso de condena por un tribunal militar podría contar con una pena de hasta 28 años de prisión.

Six, que trabaja entre otros para el semanario ultraderechista "Junge Freiheit", escribe desde 2017 sobre la crisis económica que vive el país y sobre la emigración de los venezolanos. Según miembros de la familia, las acusaciones se basan, entre otras cosa, en el hecho de que Six había fotografiado desfiles militares y un evento público chavista.

La situación actual de Six no está clara. El Gobierno alemán dice estar en contacto con las autoridades venezolanas para obtener la autorización de visitar a Six. La embajada alemana en Caracas se ocupa del caso desde principios de diciembre. El gobierno venezolano aún no ha publicado una declaración oficial sobre el caso Six. A pesar de varios intentos, la embajada venezolana en Berlín no ha reaccionado a las preguntas de DW.

(gg)

