Venezuela: ordenan a diario El Nacional pagar U$13 millones a Diosdado Cabello

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este viernes (16.04.2021) al diario El Nacional pagar más de 13 millones de dólares al considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como indemnización por "daño moral".

De acuerdo con la sentencia de la sala de casación civil, el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros -una criptomoneda lanzada por el presidente Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos- al valor de cambio del día.

El Banco Central de Venezuela (BCV) establece este viernes que un petro se cambia por 56,41 dólares estadounidenses, por lo que el monto que tendría que pagar El Nacional a Cabello sería de 13.369.170 dólares. La sentencia también ordena remitir el caso a un tribunal civil de Caracas para que haga cumplir con el fallo.

Este tribunal deberá notificar a las partes y proceder a la ejecución del fallo, fijando un lapso para el pago voluntario de la indemnización. Si no se cumpliera, este juzgado podrá decretar la ejecución forzosa del fallo atendiendo a las leyes venezolanas.

El Nacional: es "una expropiación encuebierta"

A través de un mensaje publicado en su sitio web, el rotativo con más de siete décadas de operaciones dijo que Cabello se ampara "ilegítimamente en un caso de daños morales" para pretender "aplicar una especie de derecho del enemigo en contra de los medios de comunicación, y en este caso con la aviesa intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación".

Sala de redacción de El Nacional, en Caracas.

"No pudieron comprar nuestra empresa utilizando fondos públicos, no pudieron someternos mediante amenazas, atropellos y demandas de toda índole. No pudieron doblegar nuestra línea editorial", agregó El Nacional.

El pronunciamiento también calificó la sentencia del tribunal como "exabrupto jurídico nunca antes aplicada y hecha a medida del régimen para atacar al diario El Nacional", agregando que "no es posible deducir cómo los jueces concluyeron semejante monto a pagar".

La sentencia fue calificada de "cínica" por la reconocida opositora venezolana María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela. "Arremeten contra uno de los pocos medios de comunicación libres que quedan”, dijo en su cuenta de Twitter.

Demanda inició en 2015

Cabello, quien no reaccionó de inmediato al fallo y actual diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En junio de 2018, el entonces miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Pedro Carreño informó que un tribunal de Caracas falló a favor de Cabello y ordenó a El Nacional pagar unos 12.500 dólares a la tasa de cambio de la fecha como indemnización.

Entonces, Carreño aseveró que si el pago de la indemnización no se hacía efectivo Cabello procedería a hacer una "medida de aseguramiento" de las instalaciones del medio, fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva.

Cabello también interpuso demandas contra los accionistas, directores, consejo editorial y dueños del periódico digital La Patilla y el semanario Tal Cual, luego de que estos medios se hicieran eco, al igual que El Nacional, de la información publicada por ABC.

En junio de 2019, el TSJ falló a favor de Cabello y condenó a La Patilla a pagarle más de 5 millones de dólares.

jc (efe, El Nacional)