Venezuela: oposición y chavismo vuelven a las calles

El chavismo mostró este sábado (12.02.2022) su fuerza en las calles de Caracas con una manifestación que atravesó el bastión opositor de la Plaza Altamira en una jornada en la que el exdiputado Juan Guaidó convocó a sus simpatizantes por primera vez en casi dos años con poca respuesta.

La convocatoria de Guaidó es la primera desde marzo de 2020, días antes de la llegada de los primeros casos de COVID-19 a Venezuela, pese a que, desde entonces, se han celebrado dos elecciones, las parlamentarias de 2020 y las locales y regionales de 2021. El exparlamentario reunió a unas 500 personas en la Plaza Bolívar de Chacao, uno de los cinco municipios que componen Caracas y del que fue alcalde Leopoldo López entre 2000 y 2008.

No obstante, y tras caminar varias cuadras en la zona, no llegaron hasta la próxima Plaza Altamira, conocida oficialmente como Plaza Francia y epicentro de las manifestaciones contra los diferentes Gobiernos chavistas. Poco después, los oficialistas la atravesaron liderados por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro Moros.

El mensaje de Juan Guaidó

Ante sus simpatizantes, Guaidó propuso renovar el liderazgo de la oposición con la "convocatoria de un proceso de base" sin aclarar cómo. "Hay que fortalecer la unidad, hay que renovar el liderazgo, hay que incorporar a todos los sectores, hay que legitimar por la base, (hacer) una consulta a nuestra gente, no solamente (sobre) quiénes serán en el futuro candidatos (...) también de liderazgo", proclamó.

Pese a que no explicó el método para poner en marcha esa renovación, su equipo aclaró en un comunicado posterior que se trata de la "convocatoria de un proceso de base para que el pueblo elija el liderazgo de las fuerzas democráticas en todos los niveles". El opositor también dijo a sus simpatizantes que "hay un mensaje más sencillo aún" y es que "la dictadura" que considera que ejerce Maduro "tiene fecha de vencimiento, incluso en su perversa lógica".

"Tienen fecha de vencimiento y, por ende, Venezuela (tiene fecha) de renacimiento, Venezuela va a renacer como república, como nación. Para materializar esa elección libre y justa, no llegará gratis, no será un regalo de la dictadura, no será una dádiva de quienes han secuestrado el poder", afirmó. Por todo ello, comentó que se reencontraron en las calles "para seguir adelante" y reorganizarse porque -a su juicio- el Ejecutivo de Maduro tiene miedo "a la mayoría poderosa" que se le opone. También, prometió recorrer "cada rincón" del país para tratar de activar a quienes se oponen al Gobierno y, de ese modo, volver a movilizar al antichavismo.

El mensaje de Nicolás Maduro

Por su parte, y a las puertas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Maduro recibió a sus simpatizantes, que recorrieron cerca de 14 kilómetros por las calles de la capital y, desde su estrado, criticó a una "izquierda cobarde" que consideró que tiene envidia del ejemplo que supone el fallecido mandatario Hugo Chávez, aunque no aclaró a quién se refería. "Chávez fue atacado en vida y todavía es atacado por una izquierda cobarde que aún le tiene envidia al ejemplo y al legado del gigante Chávez; una izquierda cobarde que no se atreve a enfrentar al capitalismo y a la oligarquía y le tiene envidia a Chávez y al pueblo venezolano", sostuvo.

Maduro consideró que el hombre que presidió Venezuela desde 1999 hasta su muerte, en 2013, "se convirtió en un mito mundial en la lucha por la justicia, en la lucha por el socialismo y en la lucha por los pueblos", razón por la que fue "tan atacado en vida". Finalmente, catalogó a Chávez como "un gigante eterno", al igual que "el pueblo chavista", que tiene "historia por vivir".

"Si ha sido gloriosa la lucha que hemos dado, si han sido gloriosas las victorias que hemos construido más gloriosas serán las luchas que ustedes van a dar en el futuro", sostuvo. El presidente venezolano ha recibido recientemente distintas críticas de líderes políticos de izquierda de la región y de su país, como las del Partido Comunista de Venezuela que lidera una coalición conocida como Alianza Popular Revolucionaria junto a otros chavistas críticos. Sin embargo, en esta ocasión no detalló a quien cataloga como "izquierda cobarde", una crítica que ya ha utilizado previamente.

ama (efe, afp, ap)