Venezuela: la lucha de poder en tiempos del coronavirus

Las cifras no parecen tan alarmantes a primera vista, en comparación con las de otros países. En Venezuela se informa de cerca de 130 casos de coronavirus. Pero se trata de datos oficiales, difíciles de comprobar, y se teme una cifra oculta mayor. Y eso resulta tanto más inquietante ante la profunda crisis que atraviesa el país, donde la carencia de casi todo marca desde hace tiempo la vida cotidiana. Una crisis que afecta también al sistema sanitario, donde escasean desde los implementos de protección para el personal de emergencia, hasta los desinfectantes. Incluso en algunos hospitales denuncian la falta de un suministro regular de agua. Condiciones fatales en el caso de una epidemia.

Todo esto, agravado por la lucha de poder, que continúa pese a la emergencia y a tibias declaraciones de disposición a conversar. Incluso medidas reconocidamente acertadas, como la imposición de una cuarentena social, despiertan suspicacias y el temor de que el Gobierno disponga ahora de un nuevo pretexto para tratar de sofocar a la oposición. "Creo que no será posible anular a la oposición. Pero, como ocurre en otros países también, estas medidas restringen los derechos civiles, y en un Gobierno autoritario es una posibilidad de abusar y de utilizarlas para sus fines. Aunque yo creo que la preocupación principal es un aumento descontrolado de la pandemia, porque dado el estado del sistema de salud y las carencias, eso podría causar problemas al Gobierno", dice a DW Michael Langer, quien hasta hace unos días dirigía la sede en Caracas de la Fundación Friedrich Ebert, cercana al Partido Socialdemócrata alemán. Langer logró salir de Venezuela en el último minuto y conoce muy bien la precariedad imperante allí. Subraya por eso que urge hacer un llamado a buscar una solución conjunta: "No parece posible en una situación tan difícil; pero creo que cada situación nueva brinda una nueva posibilidad".

Oposición con divergencias

"No sé si ese es el escenario más realista, aunque eso es lo que se necesitaría. Pero creo que eso no va ni con Maduro, ni con Guaidó", estima Stefan Peters, profesor de Investigaciones para la Paz de la Universidad Justus Liebig, de Gießen, y director del instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz), en Bogotá. Tampoco considera factible la propuesta de Guaidó de un Gobierno de emergencia nacional. "También Guaidó tiene un problema de credibilidad. En primer lugar, lo que Guaidó busca, desde hace más de un año, es un cambio de Gobierno. Y esto se ve como otro intento. El Gobierno de Maduro no lo va a aceptar. Además, hay que ver a quién representa Guaidó. La oposición venezolana no está apoyándolo en su totalidad en este momento", afirma el académico, especialista en América Latina.

En la falta de unanimidad del sector opositor se basa Langer para postular que, en vista de la emergencia, podría haber entendimientos parciales, para ir en ayuda de la población. "Es difícil hablar de una oposición, porque hay una tendencia principal que no es tan accesible, pero hay otras corrientes, incluso también de partidos conocidos, como Primero Justicia, que están dispuestas a buscar una manera de reanudar las conversaciones", afirma. "Guaidó anunció la solicitud de 1.200 millones de dólares para programas de emergencia. Por otro lado, el presidente Maduro pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue negado; creo que ahí hay posibilidades de conversación y una necesidad de llegar a acuerdos".

Maniobras políticas

Por lo pronto, sin embargo, la pugna interna entorpece un alivio. Peters calificó de "escándalo" la decisión del FMI de denegar el préstamo. "Al FMI en este momento le interesa más un cambio de régimen que mejorar la situación. Ciertamente, es muy importante que desde la comunidad internacional estemos denunciando los problemas de derechos humanos que hay en Venezuela, pero hay que ser coherentes: en estos momentos no se trata de hacer maniobras políticas para llevar a un cambio de régimen", afirma.

Ambos entendidos se muestran en contra de sanciones generales en la crisis actual. "Agravan la situación económica y social, en la que tiene mucha culpa el Gobierno, pero llevan al país a un callejón sin salida y no van a promover un camio democrático", opina Langer. Pese al escepticismo, espera que haya un nuevo impulso al diálogo, y que este "no sea el inicio de un régimen más autoritario aún". (few)

