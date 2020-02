Venezuela: excongresista colombiana acusa a Duque de querer asesinarla

La excongresista colombiana Aida Merlano, presa en Venezuela desde hace una semana, afirmó este jueves (06.02.2020) que el presidente Iván Duque tiene la intención de asesinarla -después de haberse fugado de la cárcel en su país el pasado octubre- y pidió ayuda a Caracas para que su causa sea radicada ante instancias internacionales.

"Mi desesperación me llevó a tomar la decisión de buscar refugio en este país, ya que soy perseguida por el presidente, Iván Duque, con la intención de asesinarme", aseguró Merlano en una audiencia solicitada por ella y transmitida por el canal gubernamental VTV.

Merlano calificó como "un montaje" la situación que rodeó su fuga y responsabilizó de ello a "los líderes de la política tradicional" en Bogotá. En cuanto al delito de corrupción electoral, por el que se le dictó sentencia en Colombia, Merlano manifestó que en su país para "ninguno es un secreto" la práctica de compra de votos.

La excongresista fue recapturada el pasado 27 de enero en Maracaibo (Venezuela), tras protagonizar una fuga el 1 de octubre de 2019, cuando cumplía una cita médica en Bogotá (Colombia). Merlano declaró entre sollozos que ingresó de manera ilegal a Venezuela por "desesperación" y con el objetivo de "buscar refugio". "Después de que me lancé de la cuerda (se fugó de su presidio), a mí el Gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban a asesinar y a enterrar para que nunca me encontraran en una finca de Valledupar", añadió.

Merlano instó a la prensa a preguntar al presidente Duque la razón por la cual incrementó el monto de la recompensa ofrecida por las autoridades colombianas para obtener información del paradero de la excongresista tras su fuga. "El señor Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, pero no me podían asesinar en el lugar en donde estaba secuestrada", aseveró, y denunció que durante su cautiverio fue víctima de abuso -sin especificar de qué tipo- por parte de sus captores.

Colombia rechaza acusaciones de Merlano

Ante esto, el Gobierno de Duque rechazó las acusaciones hechas por Merlano y exigió a Venezuela que la entregue a la justicia colombiana, de la cual es prófuga. "Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la república de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas", manifestó la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco.

En Venezuela, la excongresista enfrenta cargos por la presunta participación en la comisión de los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir. La detención de Merlano desencadenó un enfrentamiento verbal entre Maduro y Duque ya que el mandatario venezolano le ofreció retomar "a nivel consular" las relaciones diplomáticas rotas desde el 23 de febrero del año pasado, lo que fue descartado por el jefe de Estado colombiano.

ama (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |