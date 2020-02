Venecia cancela el Carnaval por el peligro del coronavirus

Once consejos para disfrutar el carnaval de Colonia

Como mínimo un sombrero

El colonés no se preocupa por si su disfraz es aburrido o no. Los "Jecken" (locos por el carnaval) de verdad se distinguen por sus disfraces imaginativos hechos por ellos mismos. No existe tal cosa como estar "demasiado disfrazado" en el carnaval. Lo mínimo que se espera es que usted lleve un sombrero. Si se trata del diseño, se permite echar a volar la imaginación: cuanto más alocado, mejor.